Строительный грузовик провалился в яму в переулке Кузьмы Чорного в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ловушка для гиганта. В переулке Кузьмы Чорного под землю провалился МАЗ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Строительный грузовик подъехал слишком близко к довольно массивной яме. В это время под землей прокладывали сети.





Водитель не справился с управлением на скользком участке, в результате чего машина накренилась и частично оказалась в яме.

Никто не пострадал. В течение часа грузовик достали с помощью специальной техники.







