|
Строительный грузовик провалился в яму в переулке Кузьмы Чорного в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ловушка для гиганта. В переулке Кузьмы Чорного под землю провалился МАЗ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Строительный грузовик подъехал слишком близко к довольно массивной яме. В это время под землей прокладывали сети.
Водитель не справился с управлением на скользком участке, в результате чего машина накренилась и частично оказалась в яме.
Никто не пострадал. В течение часа грузовик достали с помощью специальной техники.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ловушка для гиганта. В переулке Кузьмы Чорного под землю провалился МАЗ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Строительный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)