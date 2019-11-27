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Игрок «Гомеля» о проигрыше «Юности»: «Класс соперника высокий, поэтому сильно уставали»

28.11.2019 22:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске был сыгран матч в дивизионе «А» хоккейной экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Юность» принимала «Гомель». Любопытно, что команды встречались днем ранее и тогда минский клуб добился крупной победы – 5:0 (подробнее здесь).

На этот раз «Юность» вновь была сильнее. Правда, итоговые цифры получились более скромными – 4:1. У минчан заброшенные шайбы на счету Цыганова, Желнеровского, Дрозда и Колготина. Благодаря этой победе «Юность» сравнялась по набранным очкам с лидером чемпионата – гродненским «Неманом».

Игрок «Гомеля» о проигрыше «Юности»: «Класс соперника высокий, поэтому сильно уставали»

Игрок «Гомеля» о проигрыше «Юности»: «Класс соперника высокий, поэтому сильно уставали»

Нассер Субхи, нападающий ХК «Гомель»:
Класс соперника высокий, поэтому сильно уставали, играли в меньшинстве. Также концентрация: где-то кто-то не дорабатывал. Может, усталость, может, еще что-то. Вот и не получилось.

Игрок «Гомеля» о проигрыше «Юности»: «Класс соперника высокий, поэтому сильно уставали»

Сергей Стась, главный тренер ХК «Гомель»:
Не использовали свои моменты 100 %-ные во втором и в третьем периодах. Просто нужно было в нужный момент забить гол.

Всего 28 ноября прошли три матча в дивизионе «А». «Неман» на домашнем льду потерпел поражение от «Шахтера», а «Динамо-Молодечно» обыграло «Металлург». Сейчас в чемпионате по 61 очку в активе «Немана» и «Юности».

Игрок «Гомеля» о проигрыше «Юности»: «Класс соперника высокий, поэтому сильно уставали»

Люди в материале: Сергей Стась, Нассер Субхи
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске был сыгран матч в дивизионе «А» хоккейной экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Юность» принимала «Гомель». Любопытно, что...
 
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