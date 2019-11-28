|
Пользователи Twitter возмущены тем, как новое вьетнамское кафе из Минска ведет свой Instagram
Источник материала: Tut.by
Пользователи Twitter
В Twitter пишут, что не видят в такой манере ведения соцсети ничего смешного. Более того, считают, что это можно принять за издевку над речью азиатов. Вот те самые подписи к снимкам в
«Мы есть вьетнам рынок, где можно взять часть нас в дом — вьетнам соус, маленькая желе, лапша Фо и много еще».
«На фуд-корт глаза разбегаются. А ароматы вьетнам кухня слышать издалека. Мы ждать вас в ТРЦ Galleria, самый высоки этаж».
«Том ям имеет место быть. Мы взяли в Тай самое лучшее. И готовить для вас очень вкусно».
«Приходите и наслаждаться вьетнамская еда в Минск. Мы ждать вас каждый день с 10.00».
Мы попросили комментарий у одного из совладельцев PhoBo Вераса Акулина. Он уверен, что такие подписи не несут в себе никакого неуважительного подтекста.
— Такой стиль написания подводок используется и в других заведениях вьетнамской кухни на территории СНГ. Он помогает привлечению внимания к публикациям и вызову лишь положительных эмоций. Когда мы видим представителя любой национальности, который говорит по-белорусски или по-русски и в своей речи (даже не в написании) допускает небольшие ошибки в падежах и склонениях, — это лишь вызывает улыбку. И мы относимся к этому с пониманием и одобрением, ведь человек осваивает язык и таким образом проявляет уважение к нашей культуре, — считает Верас Акулин.
Бизнесмен говорит, что они получили большой «положительный фидбэк» на тему ведения Instagram. И в целом люди позитивно отнеслись к открытию такого кафе в Минске.
— Тем людям, которые приняли подписи негативно, хотим сказать, что мы с глубоким уважением относимся к культуре Вьетнама и не хотели задеть ничьи чувства. Приносим свои извинения и просим относиться к таким подписям с улыбкой, — резюмировал представитель PhoBo.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно в Galleria Minsk открылось вьетнамское кафе по российской франшизе PhoBo. Пользователи Twitter обратили внимание на то, как новая точка общепита ведет свой профиль в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)