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Пользователи Twitter возмущены тем, как новое вьетнамское кафе из Минска ведет свой Instagram

28.11.2019 23:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователи Twitter обратили внимание на то, как одно из минских кафе вьетнамской кухни ведет свой профиль в Instagram. SMM-специалист заведения пишет подводки якобы от имени вьетнамца, который не очень хорошо говорит по-русски. Речь идет о вьетнамском кафе по российской франшизе PhoBo, которое недавно открылось в Galleria Minsk.


Фото: koko.by

В Twitter пишут, что не видят в такой манере ведения соцсети ничего смешного. Более того, считают, что это можно принять за издевку над речью азиатов. Вот те самые подписи к снимкам в Instagram. Орфография и пунктуация сохранены.

«Мы есть вьетнам рынок, где можно взять часть нас в дом — вьетнам соус, маленькая желе, лапша Фо и много еще».

«На фуд-корт глаза разбегаются. А ароматы вьетнам кухня слышать издалека. Мы ждать вас в ТРЦ Galleria, самый высоки этаж».

«Том ям имеет место быть. Мы взяли в Тай самое лучшее. И готовить для вас очень вкусно».

«Приходите и наслаждаться вьетнамская еда в Минск. Мы ждать вас каждый день с 10.00».


Фото: koko.by

Мы попросили комментарий у одного из совладельцев PhoBo Вераса Акулина. Он уверен, что такие подписи не несут в себе никакого неуважительного подтекста.

— Такой стиль написания подводок используется и в других заведениях вьетнамской кухни на территории СНГ. Он помогает привлечению внимания к публикациям и вызову лишь положительных эмоций. Когда мы видим представителя любой национальности, который говорит по-белорусски или по-русски и в своей речи (даже не в написании) допускает небольшие ошибки в падежах и склонениях, — это лишь вызывает улыбку. И мы относимся к этому с пониманием и одобрением, ведь человек осваивает язык и таким образом проявляет уважение к нашей культуре, — считает Верас Акулин.

Бизнесмен говорит, что они получили большой «положительный фидбэк» на тему ведения Instagram. И в целом люди позитивно отнеслись к открытию такого кафе в Минске.

— Тем людям, которые приняли подписи негативно, хотим сказать, что мы с глубоким уважением относимся к культуре Вьетнама и не хотели задеть ничьи чувства. Приносим свои извинения и просим относиться к таким подписям с улыбкой, — резюмировал представитель PhoBo.

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Теги: Минск
 
 
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