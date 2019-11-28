Спасатели и студенты против пагубной привычки, или начало третьего этапа акции «Не прожигай свою жизнь!»

Источник материала: Полымя

По-прежнему основной причиной возникновения пожаров и гибели людей от них является неосторожное обращение с огнем, зачастую в состоянии алкогольного опьянения. Люди в состоянии алкогольного опьянения теряют контроль над своими действиями и поступками. И в итоге ставят под угрозу не только собственную жизнь, но и здоровье, и безопасность своих близких и соседей.





В рамках третьего этапа акции «Не прожигай свою жизнь!» инспектор сектора пропаганды Кореличского райотдела по ЧС провела тематическую программу с учащимися Мирского государственного художественного профессионально-технического колледжа и Кореличского государственного строительного профессионального лицея.

В начале программы инспектор пропаганды рассказала о мобильном приложении «МЧС Беларуси. Помощь рядом» а также продемонстрировала видеофильм о проходящем конкурсе «Студенты. Безопасность. Будущее». В актовом зале учащиеся состязались в конкурсе плакатов на тему «Не прожигай свою жизнь» и викторинах по вопросам безопасности жизнедеятельности, а также все присутствующие смогли победить свою слабость к курению и обменять свои «Сигареты – на конфеты». В завершение мероприятия все активные участники были поощрены памятными сувенирами с логотипом акции.

Екатерина ЗУЗО,

инспектор СПиВО, Кореличского РОЧС