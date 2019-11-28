Дождь, мокрый снег и туман ожидаются завтра в Беларуси

Осадки, местами гололед и туман — конец ноября обещает белорусам непростую погоду.

29 ноября пройдут (дождь, на востоке возможен мокрый снег), местами туман. Ночью и утром по восточной половине страны слабый гололед, местами гололедица. Температура минимальная ночью -3..+5°С, максимальная днем +1..+8°С.

30 ноября опять пройдут кратковременные осадки осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Ночью и утром местами туман, слабый гололед. Температура в течение суток -1..+5°С.