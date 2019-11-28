ЦСКА Гончаренко досрочно занял последнее место в группе Лиги Европы, «МЮ» проиграл «Астане»

Источник материала: Tut.by

Московский ЦСКА, которым руководит белорусский специалист Виктор Гончаренко, сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» (1:1) и уже не сможет подняться выше последнего места в своей группе Лиги Европы.



Фото: ПФК ЦСКА

В другом матче группы «Ференцварош» на шестой добавленной минуте упустил победу над «Эспаньолом» — 2:2. Белорусский форвард венгерского клуба Николай Сигневич вышел на замену на 83-й минуте.

«Астана» одержала сенсационную победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1). Белорусский полузащитник Иван Маевский провел весь матч. Впрочем, стоит отметить, что уже гарантировавший себе место в плей-оф «МЮ» выставил на игру молодежный состав.

«Краснодар» с Александром Мартыновичем в составе победил дома «Базель» (1:0). Российская команда выйдет в плей-офф, если победит в последнем туре в гостях испанский «Хетафе».