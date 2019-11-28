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«Ну что, TUT.BY, про брестское "Динамо" хотите спросить?» Гончаренко - про смену чемпиона Беларуси

29.11.2019 00:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко после ничьи с болгарским «Лудогорцем» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы окончательно потерял шансы на выход в плей-офф турнира, но нам интересно другое. Пресс-конференция по итогам поединка затронула и белорусскую тематику благодаря вопросам журналиста SPORT.TUT.BY Юрия Михалевича.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Нет, — сперва Виктор Михайлович отверг просьбу ответить на наши вопросы и был по-своему прав. Формат встречи с журналистами подразумевал резюме тренера по матчу ЦСКА — «Лудогорец».

Но уже скоро Гончаренко смягчился:

— Ну что, TUT.BY, про брестское «Динамо» хотите спросить? Или про политическую ситуацию?

— Можно, да (смех в конференц-зале)?

— Про политическую ситуацию — можно, — иронично заметил пресс-секретарь ЦСКА.

— Ну давайте, — сказал Виктор Михайлович.

— «Может, утка, а, может, и нет», — так летом прокомментировал тренер БАТЭ Алексей Бага возможность перехода защитника Захара Волкова в ЦСКА. Чуть более недели назад появилась информация о том, что лучший бомбардир чемпионата Беларуси Илья Шкурин также может оказаться в вашей команде. Действительно ли Волков и Шкурин входят в сферу интересов ЦСКА?

— Любые фамилии, которые могут звучать… Это всегда усложняет сделку. Игроков, которых вы назвали… Еще раз скажу, что 80−90 процентов фамилий, которые нам приписывают, — как правило, ложная информация.

— Как вы отреагировали на развязку чемпионской гонки в Беларуси?

— Понятно, что с кем-то мы общаемся, с кем-то дружим. Нет такого глубокого погружения, которое у меня есть в Лиге Европы и чемпионате России. Нам, батэвцам, грустно от того, что у нас прервалась такая серия (тринадцать лет подряд БАТЭ становился чемпионом Беларуси. — Прим.TUT.BY). Надеюсь, что мы будем сильными и вернемся [на первую строчку] в следующем году.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил брестское «Динамо» с чемпионством, что не делал для БАТЭ ни разу за 15 лет. Позже глава государства отметил, что порадовался за Брест «не потому, что БАТЭ мне не родная команда. Для меня БАТЭ тоже родная, как и все другие. Но я рад за Брест, что появились волевая, конкурентная команда, руководители, тренеры. И не за государственный счет. Пришли — и победили».

 
Теги: Брест
 
 
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Пресс-конференция по итогам поединка ЦСКА - «Лудогорец» затронула и белорусскую тематику.
 
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