Источник материала: Tut.by

Московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко после ничьи с болгарским «Лудогорцем» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы окончательно потерял шансы на выход в плей-офф турнира, но нам интересно другое. Пресс-конференция по итогам поединка затронула и белорусскую тематику благодаря вопросам журналиста SPORT.TUT.BY Юрия Михалевича.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Нет, — сперва Виктор Михайлович отверг просьбу ответить на наши вопросы и был по-своему прав. Формат встречи с журналистами подразумевал резюме тренера по матчу ЦСКА — «Лудогорец».

Но уже скоро Гончаренко смягчился:

— Ну что, TUT.BY, про брестское «Динамо» хотите спросить? Или про политическую ситуацию?

— Можно, да (смех в конференц-зале)?

— Про политическую ситуацию — можно, — иронично заметил пресс-секретарь ЦСКА.

— Ну давайте, — сказал Виктор Михайлович.

— « Может, утка, а, может, и нет », — так летом прокомментировал тренер БАТЭ Алексей Бага возможность перехода защитника Захара Волкова в ЦСКА. Чуть более недели назад появилась информация о том, что лучший бомбардир чемпионата Беларуси Илья Шкурин также может оказаться в вашей команде. Действительно ли Волков и Шкурин входят в сферу интересов ЦСКА?

— Любые фамилии, которые могут звучать… Это всегда усложняет сделку. Игроков, которых вы назвали… Еще раз скажу, что 80−90 процентов фамилий, которые нам приписывают, — как правило, ложная информация.

— Как вы отреагировали на развязку чемпионской гонки в Беларуси?

— Понятно, что с кем-то мы общаемся, с кем-то дружим. Нет такого глубокого погружения, которое у меня есть в Лиге Европы и чемпионате России. Нам, батэвцам, грустно от того, что у нас прервалась такая серия (тринадцать лет подряд БАТЭ становился чемпионом Беларуси. — Прим.TUT.BY). Надеюсь, что мы будем сильными и вернемся [на первую строчку] в следующем году.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил брестское «Динамо» с чемпионством, что не делал для БАТЭ ни разу за 15 лет. Позже глава государства отметил , что порадовался за Брест «не потому, что БАТЭ мне не родная команда. Для меня БАТЭ тоже родная, как и все другие. Но я рад за Брест, что появились волевая, конкурентная команда, руководители, тренеры. И не за государственный счет. Пришли — и победили».