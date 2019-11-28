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«Ну что, TUT.BY, про брестское "Динамо" хотите спросить?» Гончаренко - про смену чемпиона Беларуси
Источник материала: Tut.by
Московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко после ничьи с болгарским «Лудогорцем» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы окончательно потерял шансы на выход в плей-офф турнира, но нам интересно другое. Пресс-конференция по итогам поединка затронула и белорусскую тематику благодаря вопросам журналиста SPORT.TUT.BY Юрия Михалевича.
— Нет, — сперва Виктор Михайлович отверг просьбу ответить на наши вопросы и был по-своему прав. Формат встречи с журналистами подразумевал резюме тренера по матчу ЦСКА — «Лудогорец».
Но уже скоро Гончаренко смягчился:
— Ну что, TUT.BY, про брестское «Динамо» хотите спросить? Или про политическую ситуацию?
— Можно, да (смех в конференц-зале)?
— Про политическую ситуацию — можно, — иронично заметил пресс-секретарь ЦСКА.
— Ну давайте, — сказал Виктор Михайлович.
— «
— Любые фамилии, которые могут звучать… Это всегда усложняет сделку. Игроков, которых вы назвали… Еще раз скажу, что 80−90 процентов фамилий, которые нам приписывают, — как правило, ложная информация.
— Как вы отреагировали
— Понятно, что с кем-то мы общаемся, с кем-то дружим. Нет такого глубокого погружения, которое у меня есть в Лиге Европы и чемпионате России. Нам, батэвцам, грустно от того, что у нас прервалась
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко
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Пресс-конференция по итогам поединка ЦСКА - «Лудогорец» затронула и белорусскую тематику.
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