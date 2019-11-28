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Болеете за «Барселону»? Давайте проверим, как хорошо вы знаете историю клуба!

29.11.2019 00:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня исполняется 120 лет одному из величайших футбольных клубов мира — испанской «Барселоне». В честь юбилея SPORT.TUT.BY собрал в тесте 10 фактов из истории каталонской команды. Одни их них реальные, другие — нет. Только настоящие знатоки футбола и болельщики «Барсы» разберутся, где правда, а где — вымысел. Проверьте себя и вы!


Фото: Reuters
 
 
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Сегодня исполняется 120 лет одному из величайших футбольных клубов мира - испанской «Барселоне». В честь юбилея SPORT.TUT.BY собрал в тесте 10 фактов из истории...
 
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