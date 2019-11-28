Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Беларусь может вступить в полосу замедленного роста экономики, считают эксперты Всемирного банка. Это еще не рецессия, но весьма близко к этому. Всемирный банк очень рекомендует Беларуси все же начать структурные реформы.

Всемирный банк презентовал новый экономический обзор для Беларуси, в котором в очередной раз оценил состояние экономики страны и сделал прогноз на будущее.

Как отметил глава Представительства Всемирного банка в РБ Алекс Кремер, если предыдущий экономический обзор строился с учетом того, что Беларусь получит хотя 50-процентную компенсацию от России по налоговому маневру, то сегодня стало очевидно, что в ближайшие годы компенсации не видать. Отсюда и ухудшение прогноза. Впрочем, проблема белорусской экономики не только в этом.

Как констатируют эксперты ВБ, в первые три квартала 2019 года темпы экономического роста Беларуси значительно замедлились. Если в первые три квартала 2018 года рост ВВП в годовом исчислении составлял 3,7%, то за аналогичный период 2019 года – всего 1%. При этом 50% роста ВВП в текущем году (0,5%) обеспечила одна отрасль – информационные технологии и связь. Получается, что сельское хозяйство (на его поддержку из бюджета за январь-сентябрь ушло 1,45 млрд рублей), промышленность, строительство, транспорт все вместе не смогли обеспечить даже того, что обеспечили информационные технологии и связь. Например, если в 2018 году промышленность показала рост производства в 7%, то в текущем рост застыл.

«Слабость в корпоративном секторе привела к почти двукратному увеличению объемов проблемных кредитов в банковской сфере – с 3,5% до 5,5%», - отмечает Всемирный банк. По мнению экспертов, основные проблемы белорусской экономики

Негативное влияние на экономику Беларуси оказало несколько факторов. Среди основных - сокращение объема экспорта и искусственно подпитываемый внутренний спрос за счет необоснованного увеличения заработных плат.

Так товарный экспорт сократился на 3% в номинальном выражении в долларах США, хотя в 2018 году был рост в 18,3%. При этом сокращение коснулось как тех направлений, которые Беларусь усиленно старается развивать, как альтернативу российскому рынку. Например, экспорт в страны ЕС упал на 17,3%, в дальнее зарубежье – на 8,7%. В такой ситуации говорить о дальней дуге, на которой постоянно акцентирует внимание президент, уже как-то несерьезно.

Понеся существенные потери на экспортном поле, правительство попробовало компенсировать его внутренним спросом, но опять вышло криво. Если производительность труда выросла всего на 1,5%, то реальная заработная плата выросла - аж 7,6%. И это опять же несмотря на требование президента обеспечить рост зарплат соразмерно росту производительности труда.

Оценив все вместе текущие факторы, Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Беларуси. При этом, составляя прогноз, эксперты исходили из ситуации, что ни в текущем, ни 2020, ни 2021 году Беларусь вряд ли получит от России компенсацию по налоговому маневру.

Так, согласно прогнозу ВБ, по итогам 2019 года рост ВВП Беларуси не превысит отметку в 1%. В 2020 году рост сократится до 0,9%, а в 2021 году и вовсе до 0,5%. Практически в се ключевые показатели будут снижаться. Расти будут только государственное потребление и экспорт. Это произойдет за счет введения в строй БелАЭС и нового калийного комбината. Однако даже они не смогут вытянуть белорусскую экономику из рецессии, которая вот она уже тут, на пороге.

«Ожидаемый период медленного роста можно сократить с помощью надлежащих условий для ускоренного восстановления. Отдельные важные шаги уже были предприняты, например, поддержание макроэкономической стабильности и снижение уровня инфляции. Тем не менее, необходимы дальнейшие действия по реструктуризации государственных предприятий, реформированию финансового сектора и повышению адресности системы социальной защиты», - заявил Алекс Кремер. По мнению экспертов Всемирного банка, проведение структурных преобразований в важных областях является ключом к снижению уязвимостей и повышению потенциала роста белорусской экономики.