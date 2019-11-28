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Бесплатные консультации проведут 29 ноября белорусские нотариусы
29.11.2019 — Разное | Фаниполь Online
Источник материала: Фаниполь Online
29 ноября 2019 года нотариусы Минского областного нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, по случаю празднования Дня юриста.
В течение рабочего дня граждане могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро нашей страны, в соответствии с режимом работы, и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию.
Проведение подобных акций и мероприятий, приуроченных к государственным праздникам и памятным датам, для нотариусов Минского областного нотариального округа стало уже традиционным. Их целью является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, укрепление и поддержка института семьи.
Нотариальная контора г.Фаниполь осуществляет прием с 9:00 до 17:30 (перерыв 13:00-13:30). Информацию о нотариальной конторе Вы можете найти на странице
Контактные телефоны для предварительной записи: 8-01716-63609; 8-01716-24299.
Полный список нотариальных контор и нотариального бюро Минской области и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты.
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29 ноября 2019 года нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.
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