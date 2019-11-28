Брестчане, Black Friday уже сегодня! Удачные скидки в «Чёрную пятницу»

Источник материала: Виртуальный Брест

С 22 ноября вас ждут впечатляющие скидки на технику для дома, сада и ремонта: в магазине "Удачник" на Московской 202, и в онлайн-магазине ydachnik.by





В этом году мы подготовили приятный сюрприз для покупателей - самую длинную "Чёрную пятницу", она будет продолжаться целых 11 дней! С 22 ноября по 2 декабря включительно вы можете купить технику для уборки KARCHER, электроинструмент BOSCH, садовую технику Husqvarnа, MTD, STIGA, бытовую и автохимию GRASS и ещё сотни полезных вещей, со скидкой от 10 до 30 процентов.





На акции в "Удачнике" около 1000 товаров! Ищите их в специальном разделе на сайте ydachnik.by . Знакомьтесь с некоторыми позициями, которые можно будет купить по специальным ценам уже сегодня:

Обратите внимание: скидки по дисконтной карте, партнерские скидки и скидки по акции не суммируются.





Приходите в магазин "Удачник" - потому что так выгоднее. И не забывайте: ноябрь - время практичных покупок!





Ждём вас по адресу: Московская 202.

Время работы:

Пн – Пт: 10:00-19:00, Сб: 10:00-15:00, Вс: выходной.

Адреса магазинов сети «Удачник»

ООО «Акватехнологии» УНП 190369265