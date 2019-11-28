Источник материала: Новости Волковыска

Депутаты японского парламента во время заседания находились в специальных пластиковых шлемах. Таким образом они отработали действия при землетрясении.

Первым шлем надел спикер Тадамори Осима. Его примеру последовали и остальные парламентарии.

Осима также напомнил коллегам правила поведения во время буйства стихии.

"Если что-нибудь случится во время парламентской сессии, пожалуйста, быстро наденьте на голову защитный шлем и сохраняйте спокойствие", – сказал спикер.

Спецсредства в парламент Японии ввели два года назад. Шлемы хранятся под креслами депутатов. Отметим, шлемы изготовлены в стиле традиционных самурайских головных уборов.

Несмотря на инструкции о том, как раскладывать и надевать шлем, по крайней мере один парламентарий положил его на место, нескольким другим нужна была помощь.

ВИДЕО: японские депутаты провели заседание в шлемах из пластика и фольги

В комментариях пользователи шутят и сравнивают депутатов с коробками от еды и самураями. Вот как теперь выглядит парламент Японии.