В мире резко подорожал кофе: названа причина

Источник материала: Новости Волковыска

Цены на кофе на товарных биржах мира на протяжении последнего месяца выросли более, чем на 23% из-за сообщения о низком урожае в Гондурасе – одном из крупнейших экспортеров кофе.

Если за 1 фунт кофе в середине октября давали 0,93 доллара, то в ноябре цена выросла до 1,15 доллара. При этом в мире сократились запасы кофе, отслеживаемых товарными биржами. Впрочем, это все же дешевле, чем раньше. Например, цена фунта кофе составляла около 3 долларов в 2011 году.

Кроме того, третий крупнейший экспортер кофе в мире – Гондурас – столкнулся с серьезным неурожаем. Крайне негативное влияние оказала сухая погода, также кофейные плантации Гондураса заразили различные заболевания, которые ухудшили урожай.





Кофейные плантации в Гондурасе

Доля этой страны в мировом производстве кофе составляет около 10%. Но при этом большинство плантаций и кофейных складов Гондураса подключены к мониторингу международных товарных бирж. А потому изменения в урожаях кофе и объемов кофе на складах Гондураса влияют на рыночную информацию гораздо больше, чем аналогичные изменения в других странах-производителях кофе.

Хотя цены продолжают колебаться, спрос на кофе постоянно растет. В среднем потребители выпивают два миллиарда чашек кофе ежедневно по всему миру. Индустрия экспорта кофе имеет оборот в 20 млрд долларов. Большая часть производства кофе расположена в развивающихся странах.