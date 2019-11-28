Источник материала: Новости Волковыска

Синоптики предупреждают о гололедице и туманах ночью и утром 29 ноября 2019 года.

В пятницу 29 ноября погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Погода будет облачной и туманной, на большей части страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха минимальная ночью 0…+5°С, по восточной половине -1…-3°С; максимальная днем +1..+6°С, в западных районах до +8°С.

Белорусские спасатели выдали рекомендации во время гололедицы: