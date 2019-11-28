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Собрали 11 лучших событий на выходных в Минске. На любой кошелек

29.11.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если в такую слякоть выбираться из дома не хочется от слова совсем, срочно закройте этот текст. Потому что AFISHA.TUT.BY собрала 11 отличных идей на уикенд, которые обяжут вас все-таки выйти в город — настолько они классные. Чтобы выбрать только самое актуальное, мы проанализировали статистику всех мероприятий на выходные на нашем сервисе и в каждом разделе («Кино», «Концерты», «Спектакли», «Выставки», «Другое») выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 25 по 28 ноября. Ловите топ от минчан и бонусы от редакции.

Сходить на премьеру в кино всей семьей


Кадр из мультфильма «Холодное сердце 2»

Когда: все выходные

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 5,50 рубля

Купить билет

По сюжету премьерного «Холодного сердца-2» Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться еще дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны. Мультфильм прекрасно подойдет для семейного просмотра. Если учесть, что тизер второго «Холодного сердца» стал самым популярным анимационным трейлером в истории за первые 24 часа, думаем, что прокатная история у него сложится более чем прекрасно, только успейте купить квиток.

Бонус от редакции: кстати, тут продлили прокат фильма Максима Шведа «Чистое искусство», о котором сейчас говорит весь Минск. Его можно посмотреть в «Ракете» до 4 декабря. Если не верите, что это прямо очень крутое белорусское кино, вот доказательства.

Полный график кинопремьер Минска

Таки выбраться на «Гастрофест»


Когда: все выходные

Где: в 20 минских кафе и ресторанах

Сколько: 28 рублей

Гастрофестиваль, который стартовал в Минске две недели тому, закончится уже в это воскресенье, 1 декабря. Для тех, кто не в курсе, рассказываем: в этот раз его тема — Seafood, то есть 20 заведений-участников предлагают гостям блюда именно из морепродуктов. Стоимость всех сетов по традиции единая, на этот раз — 28 рублей. О том, что предлагают попробовать, можете почитать тут — там же найдете уйму аппетитных сетов. На выходных можно и такое себе позволить!

Закупиться на барахолке


Когда: 29 и 30 ноября, 12.00 — 20.00

Где: культ. центр «»

Сколько: бесплатно

Это большая благотворительная барахолка из серии KaliLaska для тех, кто особенно охоч до любопытных вещичек, дизайнерских и из частных коллекций. В «Корпусе» пройдет распродажа брендовых, винтажных и просто интересных вещей: одежды обуви, аксессуаров, сумок, книг, украшений, пластинок, посуды. За предновогодним настроением — сюда.

Бонус от редакции: а вот 1 декабря в том же «Корпусе» пройдет еще один классный ивент — маркет «Ежа». Это проект, созданный для популяризации современной белорусской графики. Вход свободный, но при себе лучше иметь все-таки какой-то бюджет: вдруг захочется купить что-нибудь у молодых артистов.

Раскачать Prime Hall вместе с T-Fest


Концерт в Ростове. Фото: vk.com/tfest

Когда: 30 ноября, 19.00

Где: «Прайм Холл»

Сколько: от 63,50 рубля

Купить билет

T-Fest — музыкант лейбла «Газгольдер», который в 2017-м стремительно ворвался во все музыкальные чарты и хит-парады с двумя хитовыми треками «Не забывай» и «Улети». В этом же году он выпустил свой дебютный альбом в сотрудничестве с лейблом «Молодость 97». Сейчас на счету T-Fest'a много хитовых коллабораций с такими исполнителями, как Баста, Скриптонит, 104, Truwer и другими. В этом году T-Fest возвращается в Минск, чтобы в очередной раз пошуметь со своими фанатами в минском Prime Hall.

Бонус от редакции: если рэп для вас — «сразу нет», одновременно с концертом T-Fest, но только в «Брюгге», белорусские музыканты :B:N: отметят 20-летие пышным концертом. За 25 рублей можно пройти на выступление, за 30 — по-царски усесться за столиком.

Все концерты в Минске и регионах

Попасть на одно из самых зрелищных шоу на льду


Фото предоставлено организаторами

Когда: 30 ноября, 11.00 и 15.00

Где:

Сколько: от 15 до 45 рублей

Купить билет

В Минске покажут мюзикл «Руслан и Людмила» одной из самых титулованных российских фигуристок — Татьяны Навки, которая, кстати, выступила продюсером и идейной вдохновительницей проекта. Сама спортсменка выйдет на лед в роли Людмилы. Почти год полторы тысячи специалистов трудились над реализацией этого проекта, максимально задействовав возможности компьютерной 3D-графики и визуальных эффектов. В результате волшебный мир пушкинской сказочной поэмы создают на льду 8 тонн декораций.

Совет от редакции: как и всегда, на горячо любимые редакцией спектакли билеты проданы. Поэтому держите совет: если надумали сходить в театр, о квитках лучше позаботиться за неделю, а то и за месяц до постановки.

Лучшее в минских театрах

Сходить на пушечную тусовку «Бассоты»


Фото: vk.com/bassotas

Когда: 1 декабря, 18.00

Где:

Сколько: от 15 рублей

Не соврем, сказав, что это главная вечеринка недели. «Бассота» вообще все делает интересно, но именно эта тусовка — «Фьючур» — это что-то с чем-то. Выступит на ней психоделик-рэпер «Недры», который занимается музыкой давно, но о нем только-только загудел интернет. А минчане уже могут сходить на его мини-концерт. Подробнее про лайн-ап читайте тут. Если не хотите переплачивать за вход, билеты по 15 рублей можно купить в магазине Clans на Козлова, 8, в Adept store на Независимости, 58, в ТЦ «Московско-Венский» и в Оk16. В день мероприятия за квиток попросят уже 25 рублей.

Бонус от редакции: если подбираете себе движ в том числе на субботу, обратите внимание на вечеринку Carl H в «Хулигане». Там будут играть что-то в хорошем смысле странное — от хауса, техно и электро до эйсида, транса и их производных. На входе придется оставить 10 рублей.

Ночная жизнь столицы: все вечеринки Минска

Посидеть в недорогом винном баре


Вечер этого уикенда можно провести красиво. в Последний год в Минске все чаще стали открываться заведения нового формата — магазины, при которых есть небольшой бар или дегустационный зал. Как правило, там невелик выбор горячего, если таковое вообще имеется, зато почти всегда есть прошутто, сыры, маслины и другие холодные закуски. Все это, а еще, как правило, напитки продают гораздо дешевле, чем во многих других заведениях. AFISHA.TUT.BY собрала восемь недорогих мест с вином. Выберите себе что-нибудь по душе.

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Теги: Минск
 
 
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Если в такую слякоть выбираться из дома не хочется от слова совсем, срочно закройте этот текст. Потому что AFISHA.TUT.BY собрала 11 отличных идей на уикенд, которые обяжут...
 
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