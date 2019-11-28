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В Столинском районе ГАИ забрала у пьяных сельчан на штрафстоянку четыре велосипеда
Источник материала: Tut.by
4 велосипеда изъяли сотрудники Столинской ГАИ у сельчан — так как те ехали на них пьяными, сообщает
Транспорт отправили на штрафстоянку, пообещав вернуть владельцам после уплаты штрафа: от 3 до 5 базовых величин.
Напомним, ранее администрация школы в Большом Малешеве, Столинского района,
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Велосипеды забрали у сельчан, так как они управляли ими в состоянии опьянения.
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