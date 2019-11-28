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В Столинском районе ГАИ забрала у пьяных сельчан на штрафстоянку четыре велосипеда

29.11.2019 07:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

4 велосипеда изъяли сотрудники Столинской ГАИ у сельчан — так как те ехали на них пьяными, сообщает «Медиа-Полесье».

Транспорт отправили на штрафстоянку, пообещав вернуть владельцам после уплаты штрафа: от 3 до 5 базовых величин.

Напомним, ранее администрация школы в Большом Малешеве, Столинского района, запретила ученикам приезжать на занятия на велосипеде. На такую меру педагоги пошли из-за недавних дорожно-транспортным происшествий с участием детей: один ученик школы получил травму, второй — погиб

 
 
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Велосипеды забрали у сельчан, так как они управляли ими в состоянии опьянения.
 
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