В Столинском районе ГАИ забрала у пьяных сельчан на штрафстоянку четыре велосипеда

Источник материала: Tut.by

4 велосипеда изъяли сотрудники Столинской ГАИ у сельчан — так как те ехали на них пьяными, сообщает «Медиа-Полесье» .

Транспорт отправили на штрафстоянку, пообещав вернуть владельцам после уплаты штрафа: от 3 до 5 базовых величин.

Напомним, ранее администрация школы в Большом Малешеве, Столинского района, запретила ученикам приезжать на занятия на велосипеде . На такую меру педагоги пошли из-за недавних дорожно-транспортным происшествий с участием детей: один ученик школы получил травму, второй — погиб