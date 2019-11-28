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В Новополоцке окропили святой водой перекрестки, где часто происходят ДТП

29.11.2019 07:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новополоцке окропили святой водой места на дорогах, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Сделали это по инициативе ГАИ, сообщает портал gorod214.by.


Фото: приход храма Святого Архангела Михаила в Новополоцке

Священник храма Святого Архангела Михаила Валерий Рыжанков посетил участки, где часто случаются ДТП. Он отслужил заупокойные литии о погибших в автокатастрофах и окропил территорию святой водой.

Священнослужитель побывал, в частности, на улице Блохина. Здесь 5 ноября в ДТП погибла 56-летняя женщина-пешеход, а 26 ноября пострадал 27-летний мужчина — его сбили на пешеходном переходе. В августе на этой улице тяжелые травмы получил 57-летний мужчина, переходивший дорогу по «зебре».

 
 
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Священнослужитель побывал, в частности, на улице Блохина. Здеь нередко происходят ДТП.
 
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