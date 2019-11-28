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Бюро AC Schnitzer добавило лошадиных сил Toyota Supra

29.11.2019 07:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкое тюнинг-ателье AC Schnitzer специализируется на доработке моделей BMW, а также британских Mini, Jaguar и Land Rover. А теперь в портфолио компании появилась и Toyota!


Первой моделью японского бренда, к которой приложили руку специалисты AC Schnitzer, стала «двухдверка» Supra. Впрочем, это и неудивительно, учитывая тот факт, что новая Supra унифицирована с родстером BMW Z4. Умельцы из Ахена взялись за доработку самой мощной версии GR Supra с рядной баварской «шестеркой» объемом 3 л с двухпоточным турбокомпрессором. Ее отдачу немцы подняли с 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента до 400 сил и 600 Нм.


О динамических параметрах купе с форсированным мотором компания ничего не сообщает, но время разгона до 100 км/ч у заводской версии составляет 4,3 секунды, а «максималка» ограничена на отметке 250 км/ч. Пакет внешних доработок для Supra включает передний сплиттер, боковые юбки, стационарное заднее антикрыло и новые 20-дюймовые колесные диски с пятью сдвоенными спицами.


Не обошлось и без перекройки подвески — AC Schnitzer предлагает специальный комплект с занижением до 25 мм спереди и сзади, при этом в амортизаторах появится регулировка усилий сжатия и отбоя. Салон купе можно приукрасить алюминиевыми вставками.


Комплект доработок для Supra, стоимость которого не названа, будет предложен покупателям в начале следующего года.

 
 
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Немецкое тюнинг-ателье AC Schnitzer специализируется на доработке моделей BMW, а также британских Mini, Jaguar и Land Rover. А теперь в портфолио компании появилась и Toyota!
 
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