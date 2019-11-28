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В Беларуси установливают планово-расчетные цены на коммуналку на 2020 год

29.11.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси устанавливают планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2020 год. Для каждого города и района утверждают определенные нормы. В пределах планово-расчетных цен коммунальники получают возмещение из бюджета. Сэкономленные средства они могут направить на модернизацию, к примеру, оборудования или на повышение зарплат работников. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В Глубокском районе, к примеру, планово-расчетные цены на ЖКУ на теплоснабжение и горячее водоснабжение в январе-декабре 2020 года утвердили на уровне 123,3182 рубля за 1 гигакалорию. При этом этот показатель этот показатель отличается по кварталам. В Шарковщинском райне - 129,1072 рубля за 1 гигакалорию в январе-декабре, в Ушачском - 125,6088 рубля, а в Сеннинском - 125,1936 рубля. 

По сравнению с этим годом на 2020-й планово-расчетные цены подняли. К примеру, в Ушачском районе на ЖКУ на теплоснабжение и горячее водоснабжение на 2019 год заложена сумма в 118,8189 рубля за 1 гигакалорию. 

При этом планово-расчетные цены на техобслуживание жилого дома на 2020 год во всех районах, которые перечислены выше, составят 0,1274 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц. 

За обращение с твердыми коммунальными отходами за 1 кубический метр планово-расчетные цены на 2020 год составят в Сеннинском районе 11,4105 рубля, в Шарковщинском - 11,887 рубля, в Глубокском - 9,5101 рубля, в Ушачском - 9,4748 рубля. 

В Витебской области планово-расчетные цены на ЖКУ на 2020 год уже установили в том числе в Толочинском, Поставском, Миорском, Дубровенском районах. 

Планово-расчетные цены устанавливают для коммунальных организаций, чтобы обеспечить снижение затрат на предоставляемые населению ЖКУ. В пределах установленных цен коммунальники получают возмещение из бюджета. Чем больше организации снизят себестоимость услуги, тем выше у них будет прибыль. Ее коммунальники могут направить на модернизацию или повышение зарплат. 

В КГК периодически находят нарушения со стороны коммунальников по расчетно-плановым ценам. К примеру, в Могилевской области в 2018 году коммунальники завысили планово-расчетные цены по услугам водоснабжения и водоотведения, включив в них сверхнормативные накладные расходы, потери воды и иные необоснованные затраты. Это привело к незаконному увеличению бюджетного субсидирования.

 
 
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В Беларуси устанавливают планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2020 год. В пределах этих цен коммунальники получают...
 
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