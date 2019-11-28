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В Беларуси установливают планово-расчетные цены на коммуналку на 2020 год
Источник материала: Tut.by
В Беларуси устанавливают планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2020 год. Для каждого города и района утверждают определенные нормы. В пределах планово-расчетных цен коммунальники получают возмещение из бюджета. Сэкономленные средства они могут направить на модернизацию, к примеру, оборудования или на повышение зарплат работников.
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По сравнению с этим годом на 2020-й планово-расчетные цены подняли. К примеру, в Ушачском районе на ЖКУ на теплоснабжение и горячее водоснабжение на 2019 год
При этом планово-расчетные цены на техобслуживание жилого дома на 2020 год во всех районах, которые перечислены выше, составят 0,1274 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц.
За обращение с твердыми коммунальными отходами за 1 кубический метр планово-расчетные цены на 2020 год составят в Сеннинском районе 11,4105 рубля, в Шарковщинском - 11,887 рубля, в Глубокском - 9,5101 рубля, в Ушачском - 9,4748 рубля.
В Витебской области планово-расчетные цены на ЖКУ на 2020 год уже установили в том числе в
Планово-расчетные цены устанавливают для коммунальных организаций, чтобы обеспечить снижение затрат на предоставляемые населению ЖКУ. В пределах установленных цен коммунальники получают возмещение из бюджета. Чем больше организации снизят себестоимость услуги, тем выше у них будет прибыль. Ее коммунальники могут направить на модернизацию или повышение зарплат.
В КГК периодически находят нарушения со стороны коммунальников по расчетно-плановым ценам. К примеру, в Могилевской области в 2018 году коммунальники
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В Беларуси устанавливают планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2020 год. В пределах этих цен коммунальники получают...
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