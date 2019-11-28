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На полу - исключительно плитка. Дизайнеры показали дом с ярким интерьером, бассейном и сауной

29.11.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минская студия дизайна Protena создала гостевой домик с сауной и бассейном с ярким интерьером. Как он выглядит и что в нем интересного, рассказывает CityDog.by.


— Проект гостевого дома сделали еще в 2015 году, однако реализация шла с перерывами, поэтому ремонт закончился только летом 2019-го, — рассказывают авторы проекта, добавляя, что кое-какие детали еще предстоит доделать. Например, при входе в дом в скором времени появится стена-перегородка с аквариумом, которая будет отделять зону кухни от прихожей.



На первом этаже дома расположились сауна с отдельными раздевалкой, душевой и санузлом, бассейн размером 4,6×5,6×1,6 м, зона отдыха с камином и мини-кухня. На втором этаже — гостевая спальня, игровая комната и еще один санузел.

— Весь проект мы старались сделать максимально удобным и комфортным. Поэтому напольное покрытие везде — плитка, благодаря которой по всем этажам и комнатам можно спокойно ходить мокрыми ногами. А система подогрева полов обеспечивает их быстрое высыхание и комфортную температуру в доме.



Зона бассейна

Зона бассейна обрамлена большими окнами в пол, благодаря чему в этом пространстве всегда много света. Напротив стены, выложенной плиткой «под дерево» — выход на террасу. Летом двери можно открывать настежь и отдыхать одновременно как у бассейна, так и на улице. Кроме того, на той же стене с плиткой установлен проектор, позволяющий смотреть фильмы, сидя в шезлонге на террасе.


— Нелегкой задачей оказалось найти белую плитку с эффектом антискольжения, — добавляют дизайнеры. — А обилие зелени возле бассейна — увлечение хозяйки.

Зона отдыха и кухня

Справа от входа — небольшая немецкая кухня с двумя барными стойками. Причем изначально по проекту была предусмотрена только одна такая поверхность. Однако во время ремонта бассейном уже начали пользоваться, и в процессе выяснилось, что одной барной стойки маловато. Так появилось ее продолжение, и кухня замкнулась буквой «П». Сейчас там может комфортно разместиться около шести человек.

Барные стулья с желтыми металлическими основаниями (так же, как и журнальный столик возле дивана) — российского производства.


В зоне отдыха — кожаный желтый диван, кожаное голубое кресло и камин у противоположной стены, работающий сразу на две зоны: сауну и гостиную.

Сауна

Рядом с кухней за откатной дверью с зеркалом — вход в сауну. В этой зоне расположены также раздевалка, душевая и санузел. Последний, в отличие от остального интерьера, оформлен в белом цвете. «Ярких оттенков нам уже хватило, поэтому здесь только смеситель желтый добавили».


Раздевалка — за шторкой


Прихожая и лестница на второй этаж

— Так как дом гостевой, мы не боялись использовать яркие цвета в интерьере и задействовали различные новинки в текстиле и обоях. Краски начинаются уже с прихожей — одна из стен оклеена цветными обоями, которые поднимаются вверх по лестнице и ведут на второй этаж.


Сама лестница сделана из искусственного камня, а ограждения — из закаленного стекла. «Так как рисунок на стенах достаточно активный, лестничные ограждения мы решили сделать прозрачными, чтобы фактуры не спорили между собой».


Игровая

Одна из комнат второго этажа — игровая. Внутри помещения использован тот же прием, что и в раздевалке — шторка, заменяющая дверь шкафа.


На стенах — два вида английских обоев и синяя краска. И так как комната предназначена для игр, мебели в ней мало: небольшой шкаф для хранения вещей, тумба под телевизор, кресло-кровать из IKEA и мягкие кресла-мешки.

Гостевая

В отличие от игровой, гостевая комната получилась более светлой и спокойной по цветам. На стенах — желтая краска и обои с лисами. Такой же рисунок повторен на декоративных подушках, которые специально шили из текстиля той же коллекции.




Из мебели — раскладной итальянский диван, синее кресло из IKEA, стеллаж и тумбочка JYSK.

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