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Горжетка или жабо? Тест про моду «ревущих» 1920-х

29.11.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чуть больше месяца остается до начала 2020-х, и каким будет это десятилетие, сказать не может никто, но вспомнить, что было модным сто лет назад, в 1920-х, можно, пройдя тест о эпохе джаза, эмансипированных девушках и революции в одежде и прическах на  LADY.TUT.BY


Фото: kinopoisk.ru / Кадр из фильма "Великий Гэтсби" (2013 г.)
 
 
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