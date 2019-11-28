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Горжетка или жабо? Тест про моду «ревущих» 1920-х
Источник материала: Tut.by
Чуть больше месяца остается до начала 2020-х, и каким будет это десятилетие, сказать не может никто, но вспомнить, что было модным сто лет назад, в 1920-х, можно, пройдя тест о эпохе джаза, эмансипированных девушках и революции в одежде и прическах на LADY.TUT.BY
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