Горжетка или жабо? Тест про моду «ревущих» 1920-х

Источник материала: Tut.by

Чуть больше месяца остается до начала 2020-х, и каким будет это десятилетие, сказать не может никто, но вспомнить, что было модным сто лет назад, в 1920-х, можно, пройдя тест о эпохе джаза, эмансипированных девушках и революции в одежде и прическах на LADY.TUT.BY



Фото: kinopoisk.ru / Кадр из фильма "Великий Гэтсби" (2013 г.)