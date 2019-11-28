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Загадка на выходные: сможете решить задачу с собеседования программистов?

29.11.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журнал «Код» о технологиях и программировании опубликовал задачу, с помощью которой опытные разработчики отличают своих от чужих, хотя математика здесь на уровне седьмого класса. Попробуйте решить ее без подсказок «гугла», чтобы проверить свои знания по математике.


Источник: memepedia.ru

Бабушка решила начать выращивать и продавать помидоры. Она насобирала 100 кг томатов, погрузила их на тележку и выставила с утра перед домом.

Помидоры, которые вырастила бабушка, на 99% состоят из воды, но на солнце часть воды испаряется сквозь кожуру. День выдался жарким, и к вечеру воды в помидорах стало уже 98%. Сколько теперь весят бабушкины помидоры?

Решение и ответ мы опубликуем в этом же тексте в понедельник.

 
 
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При помощи этой задачи опытные разработчики отличают своих от чужих.
 
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