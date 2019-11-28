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Загадка на выходные: сможете решить задачу с собеседования программистов?
Источник материала: Tut.by
Журнал «Код» о технологиях и программировании опубликовал задачу, с помощью которой опытные разработчики отличают своих от чужих, хотя математика здесь на уровне седьмого класса. Попробуйте решить ее без подсказок «гугла», чтобы проверить свои знания по математике.
Бабушка решила начать выращивать и продавать помидоры. Она насобирала 100 кг томатов, погрузила их на тележку и выставила с утра перед домом.
Помидоры, которые вырастила бабушка, на 99% состоят из воды, но на солнце часть воды испаряется сквозь кожуру. День выдался жарким, и к вечеру воды в помидорах стало уже 98%. Сколько теперь весят бабушкины помидоры?
Решение и ответ мы опубликуем в этом же тексте в понедельник.
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При помощи этой задачи опытные разработчики отличают своих от чужих.
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