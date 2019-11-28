В Дубровенском районе — новый руководитель

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В среду, 27 ноября, на внеочередной двадцать первой сессии Дубровенского районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва в должности председателя Дубровенского районного исполнительного комитета утвержден Анатолий Лукашов. В работе сессии приняли участие первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич и председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.







В большом зале заседаний присутствовали заместители председателя райисполкома, начальники отделов и управлений, председатели сельских Советов депутатов, руководители предприятий, организаций и учреждений Дубровенского района.

Начальник главного управления организационно-кадровой работы Витебского облисполкома Владимир Давыдовский представил присутствующим в зале нового руководителя Дубровенского района. И сразу сделал оговорку, что Анатолия Лукашова нельзя назвать новым человеком. Ведь практически вся его трудовая биография связана с Дубровенщиной. Здесь он работал руководителем сельхозпредприятия, начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию. С 2005 по 2016 годы (до момента избрания депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва) был председателем Дубровенского райисполкома. В эти годы район динамично развивался, укреплялась его экономика. Так, в 2014 году Дубровенский район был признан победителем республиканского смотра-конкурса «Землепользование высокой культуры земледелия, благоустройство машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов».







В 2015 году впервые в истории района было собрано 102,5 тысячи тонн зерна при средней урожайности 43,2 центнера с гектара. Эти и другие успехи были по достоинству оценены. В 2015 году Анатолию Лукашову присвоено почетное звание «Человек года Витебщины». В следующем году он награжден медалью «За трудовые заслуги». А Дубровенщине выпала честь — проведение областного фестиваля тружеников села «Дажынкі-2017». Владимир Давыдовский подчеркнул, что в период работы в Парламенте, где А.Лукашов был заместителем председателя Постоянной комиссии по аграрной политике, он активно занимался разработкой законопроектов. Самые разнообразные вопросы жизнедеятельности населения Анатолий Лукашов решал в своем избирательном округе.







Несомненно, приобретенный управленческий опыт, деловые качества и высокий профессионализм позволят Анатолию Лукашову укрепить и преумножить достигнутые результаты в социально-экономическом развитии Дубровенского района.

С предложением поддержать кандидатуру Анатолия Лукашова на должность председателя райисполкома выступили депутаты Дубровенского районного Совета депутатов Анатолий Босенков и Светлана Шурпакова. В частности, директор ОАО «Дубровенский льнозавод» Анатолий Босенков отметил, что Дубровенщина — аграрный район, поэтому одной из важнейших задач является сохранение трудоспособного населения и укрепление сельскохозяйственной отрасли, в том числе дальнейшего развития льноводства. Он выразил уверенность, что совместными усилиями коллектива предприятия и руководства района льноводческая отрасль достигнет наилучших показателей как по урожайности и качеству заготовленной тресты, так и ее переработке. А деловые качества Анатолия Ивановича Лукашова, его преданность Дубровенскому району и сельскому хозяйству позволят не только удержать достигнутые показатели, но и добиться новых вершин.







После открытого голосования депутатами райсовета Анатолий Иванович Лукашов был единогласно утвержден в должности председателя Дубровенского райисполкома. Анатолий Лукашов в свою очередь поблагодарил за оказанное высокое доверие и обозначил основные задачи, над которыми предстоит работать.

—Основной и главной целью является обеспечение устойчивого роста уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала. Дубровенский район традиционно находится в числе лучших районов области. Однако нам есть над чем работать как в сельском хозяйстве, так и в социальной сфере, — сказал Анатолий Иванович. — Я знаю с чего начинать. Первоочередная задача — забота о людях. У нас есть все для того, чтобы у людей была достойная зарплата. Особое внимание надо уделить сельскому хозяйству, так как это основной источник финансирования. Не менее важно дальнейшее развитие социальной сферы. Необходимо завершить реконструкцию общежития для медработников, ремонт средней школы №2, работы по созданию краеведческого музея, благоустройству города и района, ремонту дорог. Надо серьезно работать в плане строительства жилья.







Анатолий Лукашов заверил: «Все задачи и цели социально-экономического развития этой командой мы готовы и будем выполнять, чтобы Дубровенский район достойно выглядел на областном и республиканском уровне».

Первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич поздравил Анатолия Лукашова и вручил ему служебное удостоверение.

—Дубровенский район — компактный, приграничный район с хорошим сельским хозяйством. Но у вас есть над чем работать и есть потенциал. Вам необходимо развивать экспортную составляющую, дальнейшую инвестиционную привлекательность и укреплять сельское хозяйство. Желаю району новых успехов, побед и свершений, — сказал Олег Мацкевич.

Три года Дубровенский район работал под руководством Олега Лындина. Здесь в 2017 году проведены областные «Дажынкі», город преобразился и похорошел, отремонтированы многие социальные объекты и жилфонд. Многое сделано и в последующие годы: продолжается благоустройство, развивается сельское хозяйство.







Олег Мацкевич поблагодарил за достойную работу в должности председателя райисполкома Олега Лындина и вручил ему Почетную грамоту Витебского облисполкома. А также отметил, что 32-х летний профессиональный стаж работы в сельском хозяйстве и приобретенный опыт на должности председателя райисполкома будут востребованы и помогут на новом месте работы.







Много добрых и теплых слов в адрес Олега Лындина прозвучало из уст Елены Тихоновой, председателя Дубровенского районного Совета депутатов. Она поблагодарила Олега Михайловича за плодотворное и тесное сотрудничество, за неравнодушие и любовь к родной Дубровенщине и вручила ему Почетную грамоту Дубровенского районного Совета депутатов. Решением райсовета Олегу Михайловичу Лындину присвоено звание «Почетный гражданин Дубровенского района». Диплом о присвоении почетного звания и ленту ему вручили старейшие депутаты Дубровенского района Раиса Стальченко и Анатолий Босенков.

Олег Лындин искренне поблагодарил всех присутствующих за совместную работу на благо Дубровенского района и отметил, что присвоение почетного звания — это самая высшая и дорогая для него награда.