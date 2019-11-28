Дэнни Тэйлор подписал контракт с минским «Динамо»

Канадский вратарь прибыл на просмотр в “Динамо” в ноябре и успел сыграть один матч. По итогам просмотра с ним было решено заключить полноценный контракт.
Дэнни Тэйлор выступал за минчан в сезоне-2014/15. Вратарь помог динамовцам совершить 9-матчевую победную серию на ключевом отрезке в декабре.
Помимо «Динамо», канадец выступал в «Лос-Анджелесе», Калгари», «Оттаве», «Гамбурге», «Ферьестаде», «Медвешчаке», «Спарте» и «Сибири».
“Прибыв на просмотр, Дэнни очень хорошо показал себя в тренировочном процессе, понравился тренерскому штабу ответственным, профессиональным отношением к делу, – прокомментировал подписание генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков, его слова приводит сайт клуба. – Он реально заставил шевелиться других наших вратарей, которые почувствовали конкуренцию, дыхание в спину. Этого эффекта мы и добивались, ведь самоуспокоенность – наихудшее ощущение для спортсмена”.