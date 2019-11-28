Дэнни Тэйлор подписал контракт с минским «Динамо»

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Канадский вратарь прибыл на просмотр в “Динамо” в ноябре и успел сыграть один матч. По итогам просмотра с ним было решено заключить полноценный контракт.

Дэнни Тэйлор выступал за минчан в сезоне-2014/15. Вратарь помог динамовцам совершить 9-матчевую победную серию на ключевом отрезке в декабре.

Помимо «Динамо», канадец выступал в «Лос-Анджелесе», Калгари», «Оттаве», «Гамбурге», «Ферьестаде», «Медвешчаке», «Спарте» и «Сибири».