Тест-драйв не для понтов. Сможет ли передний привод бороться на бездорожье с полным

Источник материала: Tut.by

У противников полноприводных кроссоверов при споре всегда есть в кармане «туз» — «Да я на своей „девятке“ („жигулях“, „Аудюшечке“, „Пежо“ — нужное подчеркнуть) проеду и без вашего полного привода!». Серьезно? Ну поехали, проверим! И мы взяли, поехали и проверили. Причем компанию подобрали пеструю.





Меряемся клиренсами

Роль условной «девяточки» в нашем конфликте водительского мастерства исполнила Lada Vesta Cross. Классический седан с передним приводом и 1,6-литровым бензиновым мотором. Ах да. У нас роботизированная коробка передач, но разве это может остановить настоящих ковбоев? Тем более когда у версии Cross заявленный клиренс составляет 203 мм. Да это же кроссовер!



Клиренс у Lada Vesta Cross хорош — 203 мм, но вот длинные свесы все портят

Кандидат № 2 — Renault Duster, предоставленный другом и коллегой Андреем Барашко. Андрей превратил свой стандартный полноприводный кроссовер в экспедиционный внедорожник ProDuster. Для этого в Польше был куплен кит-комплект для увеличения дорожного просвета — получились внушительные 250 мм. Стальными листами укрыли двигатель, картер заднего дифференциала и бензобак. Место штатных колес заняли внедорожные BF Goodrich All Terrain. Колеса дали прибавку еще в 20 мм, так что финальный клиренс составил 270 мм. В переднем бампере появилась лебедка (но она в нашем тест-драйве не участвовала, зуб даем!), а из-под капота выведен шноркель для забора воздуха. Ни двигатель, ни коробка передач, ни система полного привода никаким переделкам не подвергались — здесь двухлитровый бензиновый мотор мощностью 140 л. с., шестиступенчатая «механика» и подключаемый многодисковой муфтой полный привод.



«Лифтованный» Renault Duster приподнялся над землей на 270 мм — свое дело сделали колеса и проставки в подвеске

Венедорожная «печка», от которой пляшет весь тест-драйв — это квадрицикл СFMOTO 10U EPS. Вот уж где квинтэссенция внедорожных возможностей, хотя в целом эта техника позиционируется как утилитарная. Здесь полностью изолированная трехместная кабина, есть регулировка руля, подогрев сидений и даже «печка». И что забавно — дефлекторы системы обогрева и вентиляции выглядят так же, как и на ProDuster.



Мотовездеход (или снегоболотоход) CFMOTO U10 — больше утилитарная, чем экстремально-внедорожная техника. Но даже он на бездорожье творит чудеса

Малый вес (практически в два раза легче того же Duster), короткая база, практически полное отсутствие свесов и три режима работы полного привода делают из CFMOTO U10 очень хороший внедорожник. В «базе» мотовездеход ездит на заднем приводе. Передний мост подключается жестко, без межосевого дифференциала. В особо сложных условиях можно заблокировать передний дифференциал. Литровый мотор выдает 72 л. с. и разгоняет CFMOTO U10 до 95 км/ч. Да, чуть не забыли. Клиренс у мотовездехода — 265 мм.

Нормальные герои всегда идут в обход. Но не эти





Мы понимали, что у переднеприводной Lada Vesta даже с клиренсом 203 мм нет ни единого шанса против подготовленного Renault ProDuster, и уж тем более мотовездехода. Но у нас была задача — найти тот предел, когда сначала сдастся Vesta, а потом и ProDuster. И только мотовездеходы не сдаются. Хотя это еще не точно.





Опытный автоэксперт Дмитрий Новицкий, который занял место за рулем Lada Vesta Cross, предусмотрительно снизил давление в колесах до 1 атмосферы. В авангарде нашей колонны стал CFMOTO U10, за ним — ProDuster и замыкающей поставили Lada Vesta Cross. Поехали.



Самая энергоемкая подвеска — у мотовездехода

Разбитые грунтовки, неглубокие колеи, замерзшие полевые дороги всем троим даются легко и непринужденно. CFMOTO U10 просто требует гнать во весь опор — тогда меньше трясет. Тяжеленные колеса ProDuster на гребенке тоже вызывают тряску. Пожалуй, самой комфортной в таких режимах стоит признать Lada Vesta Cross. Тепло, мягко, уютно. И тихо. Мотовездеход грохочет двигателем так, что в кабине не слышно, как снаружи сигналит машина. Ну хоть тепло.

Въехали в перелесок. Дорога — замерзшая травяная колея глубиной с полколеса Vesta. ProDuster и CFMOTO U10 спокойно проехали, не особо заморачиваясь с траекторией. Прыгнули в колею — и вперед! Успех Lada Vesta Cross — в грамотном выборе траектории пилотом. Где-то надо пустить колею между колес, где-то — запустить «на глубину» одну из сторон машины. Наш пилот с этим справился. Нас все еще трое, мы едем дальше.













Кружим какими-то лесными охотничьими тропами. Рельеф местности мало беспокоит пилотов. А вот ветки деревьев мешают. Но кузов ProDuster покрыт специальной защитной краской, мотовездеходу тоже нечего бояться. А вот пилот Lada Vesta Cross осторожничает в попытках уберечь кузов от царапин замерзшими ветками.

Общее наблюдение — там, где ProDuster и CFMOTO U10 едут едва ли не на холостых оборотах, например, на крутых подъемах, водитель Lada Vesta должен преодолевать препятствия с ходу. Иначе на скользкий подъем только передние колеса не затянут. Если стащит в глубокую колею, выскочить из нее на переднем приводе тоже будет сложнее, даже если не повиснешь на днище.



Крутые подъемы Lada Vesta Cross преодолевает только с разгона

Часа полтора мы пытались «стряхнуть с хвоста» надоедливую Lada Vesta. Но она упорно продолжала ехать в темпе полноприводной техники. До тех пор, пока мы не спустились в глубокий, залитый водой овраг. По этой дороге, по словам нашего проводника, ездят лесники и охотники. Съезд в овраг пологий, глубина воды небольшая, но вот выезд слишком крутой, да еще обледеневший. Как бы Vesta Cross не уперлась своим хоть и высоким, но все же выступающим бампером в обледеневший склон. К тому же выезд наверх тоже не так прост. По прямой не выскочишь, нужно принимать правее и ехать под довольно крутым углом. Сложная задача для переднего привода. Наверное, не стоит даже лезть в воду.



CFMOTO U10 при выезде из воды не особо церемонился с траекторией — просто взял и поехал

Как это не стоит? Надо же понять, где заканчиваются переднеприводные понты! Так что лезем. CFMOTO U10 проехал препятствие играючи — заехал в воду, аккуратно, без малейшей пробуксовки выбрался на другую сторону и с легкостью заскочил на крутой подъем.



ProDuster в переднеприводном режиме запнулся на выезде, но после подключения задней оси лихо вылетел из лужи

ProDuster запнулся на выезде. Но только потому, что попытался взять препятствие на переднем приводе. Подключение задней оси сняло все вопросы. Клиренса чуть-чуть не хватило, но спасла стальная защита. Чиркнув по ледяному горбу, ProDuster вскарабкался на подъем.

Осталось только двое



Выезд на «берег» для Vesta Cross оказался сложным — бампер упирался в промерзший грунт, а два колеса не могли вытащить машину наверх

Lada Vesta Cross легко съехала в воду, но на выезде, как и предполагали, уперлась «носом» в замерзшую землю. Слишком круто. В багажнике ProDuster нашлась лопата, и она решила часть проблемы. Ледяной горб на выезде мы разломали. Неимоверным усилием водителю удалось забросить переднюю ось наверх из воды. Но на этом все. Возможности геометрической проходимости и переднего привода закончились. Lada Vesta Cross беспомощно шлифует колесами «берег». Мы понимаем, что уж крутой подъем под углом Vesta Cross точно не возьмет, и разматываем трос. Это означает, что передний привод сходит с дистанции. И заметим, что это препятствие было не самое трудное для большинства полноприводных машин.



Все, что удалось пилоту в этой ситуации, — «забросить» переднюю ось наверх. Дальше передний привод оказался бессилен



Трос и CFMOTO U10 дотянули Lada Vesta Cross до финиша. Заехать по такой траектории наверх седан был не в состоянии

Дальше поехали вдвоем. Просим нашего сопровождающего на мотовездеходе найти что-то посерьезнее для ProDuster — понятно, что на твердых покрытиях этот внедорожник (не кроссовер — мы в этом уже убедились!) не проведешь. Снова череда лесных дорожек с глубокими колеями, заполненными водой.





Мотовездеход легко проезжает все, а водитель ProDuster идет по следам ради чистоты эксперимента. В одной из таких луж оранжевый внедорожник и запнулся. Кажется, пилот поосторожничал с газом. А если больше? Мощные грунтозацепы тут же выгребли грязь из-под колес. ProDuster заметно «просел».



Пилот мотовездехода даже не утруждал себя прощупыванием дна — просто ехал, ломая лед

Кажется, самое время включить задний ход. И Duster поехал. Откатился на пять метров — и снова вперед. Но уже с газом. Вот теперь хорошо. Стало понятно, что правильная резина для внедорожника — половина успеха. А может, и больше. Водитель ProDuster хорошо чувствует, как шины вгрызаются в грунт, буквально вытаскивая машину. Кажется, вот-вот будешь беспомощно шлифовать колесами, но нет — едешь.



Там, где CFMOTO U10 прошел без запинки, ProDuster «запнулся». Но после отката и с чуть более активным «газом» проскочил этот участок. Вспомнили Lada Vesta Cross и поняли, что ей здесь точно нечего было бы делать

Финальной битвы в болоте не получилось за неимением болота. Мотовездеход мог, конечно, уйти от Duster лесами-перелесками, между деревьев, благо габариты позволяют. Но от таких экспериментов отказались. Без этого очевидно, что на суровом бездорожье мотовездеход бы имел преимущество в виде малого веса, жестко подключаемого полного привода, блокировки переднего дифференциала и понижающего ряда.





ProDuster — пример грамотного подхода к подготовке экспедиционного автомобиля. К нему мы еще вернемся в следующих публикациях и расскажем историю его появления и планы по дальнейшей модификации.





Lada Vesta Cross удивила. При своих геометрических параметрах проходимости и умелых действиях пилота этот седан способен на многое. Но громкие заявления о том, что на переднем приводе можно проехать там же, где и на полном, считаем пустым бахвальством. Нельзя. Точка.





Мотовездеход CFMOTO U10 играет совсем в другой лиге. Маневренный, легкий, с «зубастыми» колесами и непробиваемой подвеской. На реальном бездорожье за ним будет тяжело угнаться кому угодно.

Мнение участника





Дмитрий Новицкий, автомобильный эксперт, владелец Jeep Cherokee XJ 4,0 ничуть не разочарован.

— Больше всех удивила Lada Vesta Cross. 203 мм дорожного просвета и сниженное до 1-й атмосферы давление в шинах подарили чудеса: по замерзшим колеям Lada ехала наравне со всеми. В грязи помогало принудительное включение первой передачи. В итоге наша «девяточка» заехала сильно дальше, чем мы могли предположить на старте. Но приставка «кросс» не делает из Lada внедорожник, что доказывает доработанный Duster. Лебедка, покраска «раптором», правильные шины, увеличенный клиренс. Все составляющие сделали из Duster серьезный внедорожник. Не смейтесь. Duster — серьезный внедорожник. Я сам в это не верил, пока именно этот Duster не уделал меня на бездорожье. Тогда у меня была доработанная Opel Frontera: рамная и с понижайкой, она по бездорожью едет едва ли не хуже, чем обычный Duster. Сейчас Cherokee XJ с четырехлитровым мотором — и тот едва-едва отбивается от этого «ПроДастер» на бездорожье. Поэтому владельцу Duster мой поклон и легкая зависть: очень правильно доработанная машина. CFMOTO — что тут скажешь. Король. По асфальту на нем ездить некомфортно, но по бездорожью… Кустов, деревьев и веток он не боится. Веса вообще мало, резина «зубастая». Поэтому — король. Охотникам и лесникам нужно ездить именно на такой технике, потому что даже если застрянешь, ее можно вытащить одному при помощи подручных средств. Поэтому заслуженное первое место.

Выражаем признательность мотосалону «ЭЛИТАВТО», официальному дилеру CFMOTO, за помощь в организации тест-драйва.

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