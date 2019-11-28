Будет ли Фуркад снова топ и каковы шансы белорусов? Главное перед стартом биатлона

Источник материала: Tut.by

30 ноября стартует новый биатлонный сезон. Мы уже подробно рассказывали о главных новостях межсезонья (свадьбах, проводах и переходах в другие сборные). Теперь сосредоточимся на основных спортивных интригах: кто будет бороться за Кубок мира, вернется ли на трон Фуркад и на что смогут рассчитывать белорусские спортсмены. Все это — в превью журналиста SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.



Фото: Дарья Бурякина

Будет ли Фуркад снова топ?

Главный вопрос в мужском биатлоне адресован королю Кубка мира последних лет: сможет ли Мартен Фуркад снова захватить власть? После завоевания семи подряд Больших хрустальных глобусов в прошлом сезоне Мартен потерпел фиаско и остановился лишь на 12-й строчке тотала.

Летом 11-кратный чемпион мира в основном тренировался во Франции и старался лишний раз не мелькать в медиа, чтобы спокойно настроиться на сезон и ворваться в него сверхмотивированным.

— В прошлом году я чувствовал себя голым человеком посреди поля боя, лишенным оружия, чтобы защищаться. Сейчас у меня до сих пор нет всего вооружения, но кое-какие боеприпасы уже есть, — метафорично сказал Мартен после ноябрьских предсезонных стартов в Шушене.

Там он, кстати, продемонстрировал крутую форму. В спринте с одним промахом француз стал третьим, опередив на пять секунд Йоханнеса Бё, показавшего аналогичную стрельбу.

В масс-старте Мартен, как в былые времена, взял золото, несмотря на два штрафных круга. Его принципиальные соперники братья Бё расположились в гонке с общего старта на шестой и седьмой позициях соответственно.

Можно ли, отталкиваясь от результатов Шушена, делать прогнозы на весь сезон? Едва ли. Но очевидно, что пятикратный чемпион Олимпиады настроен решительно и точно не планирует просто отбывать номер в сборной.

— С воспоминаниями о прошлом сезоне у меня нет огромной уверенности в себе, которую удалось выработать в последние годы. Если что-то пойдет не так, я буду знать, что, как и в прошлом году, я проделал всю работу до конца. Но это действительно будет большое разочарование, — признался в интервью Мартен.

Он не скрывает, что никогда не сможет привыкнуть к неудачам.

— Это всегда больно. Я привык бороться, не люблю проигрывать и никогда это не полюблю.

А что там Йоханнес Бё и компания?

Главными раздражителями Мартена Фуркада в новом сезоне будет хорошо знакомая компания — Йоханнес Бё и Александр Логинов. Наступать на пятки лидерам общего зачета продолжат французы Кантен Фийон Майе и Симон Дестье плюс немцы Бенедикт Долль и Арнд Пайффер.

За действующим обладателем Большого хрустального глобуса Йоханнесом Бё будет сложно угнаться всему пелотону, несмотря на то, что норвежец планирует пропустить январские гонки.

После новогодних праздников Бё-младший готовится стать папой, а потому вместо Оберхофа (а возможно, и Рупольдинга с Поклюкой) Йоханнес будет находиться рядом с супругой Хеддой в Норвегии, тренироваться и готовиться к чемпионату мира.

— Январь — очень важный месяц в биатлоне, и пропускать гонки не хотелось бы. Но когда думаешь о рождении ребенка, то все остальное становится совершенно неважным, — говорит быстроногий викинг.

Даже при пропуске шести личных гонок (если брать в расчет, что Йоханнес вообще не будет стартовать в январе) рыжий Бё остается претендентом на главный «хрусталь» сезона. Если соперники будут выступать нестабильно, а Йоханнес в оставшихся гонках продолжит разрывать всех, как в прошлом сезоне, почему бы не помечтать о Кубке мира.

Сменится ли королева у женщин?

В прошлом сезоне борьба за Большой хрустальный глобус среди женщин была интригующей вплоть до последних гонок.

В итоге Кубок мира увезла с собой итальянская прима Доро Вирер. Ее подруга по команде Лиза Виттоцци осталась в общем зачете второй и уже готова взять реванш.

— Задача-минимум для меня — это повторение прошлогоднего успеха, — амбициозно заявляет Виттоцци.

Судя по предсезонным стартам, итальянки всерьез настроены разыграть основные награды внутри команды. Шушенский спринт выиграла Лиза, а в масс-старте лучшей стала Доротея.

При этом даже с уходом словачки Кузьминой и немки Дальмайер конкуренция в женском биатлоне вряд ли ослабеет.

К лидерам уверенно подбираются шведка Ханна Оберг, норвежка Марте Олсбю Ройселанд и немка Дениз Херрманн. Все они отметились в топ-10 по итогам прошлого сезона и стабильно провели предсезонные контрольные гонки.

Каковы шансы белорусов?

В очередной раз на старте сезона основные медальные надежды болельщиков связаны с нашей женской командой. В прошлом биатлонном году эстафетной четверке без точной Скардино и сверхбыстрой Домрачевой сложно было претендовать на награды.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Лучшее место белорусок — пятое в эстафете Хохфильцена. Тогда состав на гонку был следующим: Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола и Ирина Кручинкина.

При качественной работе на рубеже наши девушки способны заезжать в цветы (первую шестерку) и в этом сезоне, а если добавить к этому компоненту быстрый ход, то эстафетный подиум выглядит вполне реальным.

В личных гонках главный номинант на медали от Беларуси — Ирина Кривко. Прошлый сезон олимпийская чемпионка провела мастерски. Она стала 15-й в тотале (а если бы не простуда во второй половине сезона, то и вовсе удержалась бы в топ-10).



Фото: Дарья Бурякина

Биатлонистка из Сенно доказала: она надежный стрелок и далеко не тихоход. В сезоне 2018/2019 Кривко семь раз отмечалась в первой десятке на Кубке мира. Причем Ирина хороша не только в какой-то одной дисциплине. Она уверенно чувствует себя как в спринтах, так и пасьютах с масс-стартами. А значит, сможет коллекционировать очки и бить рекорды в общем зачете и дальше.

За кем еще следить нашим болельщикам?

Наш биатлон традиционно остается гостеприимным. Который сезон подряд в сборную приглашают россиян и с надеждой выдают им синенькие паспорта. В этом году в составе белорусской команды дебютируют россиянка Аделина Сабитова и ее соотечественник, экс-лыжник Егор Казаринов.

На что смогут претендовать молодые гонщики, говорить пока сложно. Оба начали сезон на Кубке IBU.

Егору надо время, чтобы подружиться с винтовкой. Стрелковые тренировки Казаринов начал делать только летом, поэтому результаты контрольной спринтерской гонки в Контиолахти вполне закономерны — десятью выстрелами он поразил лишь пять мишеней. В гонке преследования Егор Казаринов зашел на 13 штрафных кругов из 20 возможных.

Правда, в дебютном спринте сезона на Кубке IBU даже с четырьмя промахами экс-лыжник стал лучшим из белорусов: 14-е итоговое место и 10-й ход.

Результаты Аделины Сабитовой пока также не впечатляют. В спринте Шушена на Кубке IBU она отправила в молоко семь патронов из 10 и стала 61-й. Впрочем, это лучший результат среди белорусок. Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс упорно называет уроженку Башкортостана перспективной спортсменкой. Основания? Высокие показатели при тестах на тредбане (или беговом тренажере).

Еще одна интрига стартующего сезона — возвращение на трассы Кубка мира «беглой» белоруски Дарьи Блашко.

Два года назад она перешла в сборную Украины, по всей строгости закона отбыла двухлетний карантин и в честной борьбе и при высокой конкуренции отвоевала себе место на этап в Эстерсунде.

Предсезонные старты показали, что Блашко здорово смотрится на дистанции и, несмотря на прессинг, готова выбивать 20 из 20 на стрельбище. На вопрос, не жалеет ли она о переходе в Украину, 23-летняя Дарья отвечает однозначно:

— Ни разу [не пожалела]. Пусть я потеряла в соревновательной практике, но за эти два года гораздо больше приобрела. Внутренняя свобода украинцев — это то, что я искала. Я получила свободу действий и могу наконец жить не оглядываясь.

С этого сезона у белорусских фанов появится повод повнимательнее вглядываться в лица на тренерском мостике. Ведь у руля сборной Китая встали Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален.

Четырехкратная олимпийская чемпионка работает с женщинами, а ее супруг — ответственный за подготовку мужской команды.

— Кое-кто из ребят немного знает английский, но мы постоянно зависим от переводчика, — описывает сложности тренировочного процесса легендарный норвежец. — Культурные различия во многих сферах имеют место. Что касается тренировок, то китайцы не настолько самостоятельны, как норвежцы. Вся подготовка должна планироваться, и тренер должен присутствовать на тренировке.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Дарья Домрачева просила у него разрешение на работу в Китае.

— Я говорю: не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом. Они поехали, и ничего страшного, — отметил глава государства.

Состав сборной Беларуси на этап КМ в Эстерсунде

Мужчины: Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов и Максим Воробей.

Женщины: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.

Расписание гонок в Эстерсунде

З0 ноября — супермикст

30 ноября — смешанная эстафета

1 декабря — спринт (мужчины)

1 декабря — спринт (женщины)

4 декабря — индивидуальная гонка (мужчины)

5 декабря — индивидуальная гонка (женщины)

7 декабря — эстафета (мужчины)

8 декабря — эстафета (женщины)

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