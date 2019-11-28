Сколько будем платить за «коммуналку» в 2020 году?

tut.by. В Беларуси устанавливают планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2020 год. Для каждого города и района утверждают определенные нормы. В пределах планово-расчетных цен коммунальники получают возмещение из бюджета. Сэкономленные средства они могут направить на модернизацию, к примеру, оборудования или на повышение зарплат работников, сообщает





В Глубокском районе, к примеру, планово-расчетные цены на ЖКУ на теплоснабжение и горячее водоснабжение в январе-декабре 2020 года утвердили на уровне 123,3182 рубля за 1 гигакалорию. При этом этот показатель отличается по кварталам. В Шарковщинском райне — 129,1072 рубля за 1 гигакалорию в январе-декабре, в Ушачском — 125,6088 рубля, а в Сеннинском — 125,1936 рубля.





По сравнению с этим годом на 2020-й планово-расчетные цены подняли. К примеру, в Ушачском районе на ЖКУ на теплоснабжение и горячее водоснабжение на 2019 год заложена сумма в 118,8189 рубля за 1 гигакалорию.





При этом планово-расчетные цены на техобслуживание жилого дома на 2020 год во всех районах, которые перечислены выше, составят 0,1274 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц.





За обращение с твердыми коммунальными отходами за 1 кубический метр планово-расчетные цены на 2020 год составят в Сеннинском районе 11,4105 рубля, в Шарковщинском — 11,887 рубля, в Глубокском — 9,5101 рубля, в Ушачском — 9,4748 рубля.





В Витебской области планово-расчетные цены на ЖКУ на 2020 год уже установили в том числе в Толочинском, Поставском, Миорском, Дубровенском районах.





Планово-расчетные цены устанавливают для коммунальных организаций, чтобы обеспечить снижение затрат на предоставляемые населению ЖКУ. В пределах установленных цен коммунальники получают возмещение из бюджета. Чем больше организации снизят себестоимость услуги, тем выше у них будет прибыль. Ее коммунальники могут направить на модернизацию или повышение зарплат.





В КГК периодически находят нарушения со стороны коммунальников по расчетно-плановым ценам. К примеру, в Могилевской области в 2018 году коммунальники завысили планово-расчетные цены по услугам водоснабжения и водоотведения, включив в них сверхнормативные накладные расходы, потери воды и иные необоснованные затраты. Это привело к незаконному увеличению бюджетного субсидирования.



