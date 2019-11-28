На Сицилии продаются дома за 1 евро













Это связано с нехваткой жителей в регионе, молодежь уезжает на материк, многие здания пустуют.





В них можно открыть отель, кафе или магазин, единственное условие — у владельца должна быть финансовая возможность восстановить недвижимость.





Как рассказала советник по культуре Анжела Канниццаро, власти хотят восстановить местность до "эпохи Возрождения", когда она процветала.