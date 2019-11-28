Есть подвижки: проектом высокоскоростной ж/д трассы на Питер заинтересовались Европа и КНР

















«К нам уже обратились некоторые иностранные компании — и европейские, и китайские, которые заинтересованы в участии в таком проекте», — сказал Григорий Рапота.





Он убежден, что рано или поздно подобный проект будет реализован. «Такой или, может быть, немного другой по маршруту, — отметил госсекретарь. — Потому что весь мир сейчас, особенно наша часть — Европа, Евразия — нуждается в высокоскоростных путях сообщения. Уже как бы все беременны этой идеей, и рано или поздно она должна родиться в виде реализованных проектов. Здесь мы абсолютно в тренде общих тенденций».





По словам Григория Рапоты, стоило лишь объявить идею строительства такой магистрали, как к ней проявился очень большой интерес со стороны финансовых институтов, специалистов-железнодорожников. «И даже со стороны гуманитариев, потому что это не просто железнодорожный проект — это социальный экономический проект, — подчеркнул госсекретарь. — Посмотрите на карту: российские промышленные центры начинаются от Москвы и располагаются дальше на восток, самые мощные находятся в Поволжье и на Урале. А от Москвы до Смоленска, Пскова или Брянска — сплошные леса и болота. Мы друг от друга даже географически отделены. Друг к другу в гости или по делам съездить — целая проблема, а самолет такое количество желающих не всегда перевезет».





Григорий Рапота констатировал, что железнодорожное сообщение между Россией и Беларусью технологически отстало. «Возьмите железнодорожный путь между Санкт-Петербургом и Минском: одноколейка с разъездами, такое только в фильмах про Гражданскую войну показывают», — отметил он.



