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Здоровье Лукашенко – тайна? Могилевчанин не смог узнать, насколько дееспособен действующий президент Беларуси

29.11.2019 07:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Хамратов попытался выяснить в госорганах, насколько соответствует правде информация о том, что Александр Лукашенко проходил лечение в ОАЭ.

Здоровье Лукашенко – тайна? Могилевчанин не смог узнать, насколько дееспособен действующий президент Беларуси
Интерес к здоровью президента напрямую касается государственных интересов. Согласно статье 11 закона «О президенте Республики Беларусь», Александр Лукашенко может быть «досрочно освобожден от должности при стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности президента».

Могилевский активист Александр Хамратов отреагировал на многочисленные сообщения СМИ о том, что белорусский президент заимел большие проблемы со здоровьем и проходил лечение в Объединенных Арабских Эмиратах. Также он попытался узнать, зачем с Лукашенко в ОАЭ отправился его младший сын Николай – было ли это «делом государственной важности».

С этой целью он обратился в Администрацию президента, где ему ответили, что о здоровье белорусского президента всю информацию можно найти в СМИ.

Хамратов попросил конкретизировать, какие же медиа пишут о здоровье Лукашенко, но глава управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации президента Григорий Шлык посоветовал Хамратову посоветовал обратиться в Министерство информации, а именно – за госреестром СМИ:

— [Вы можете обратиться туда] по интересующим вас вопросам, конкретизировав сведения, которые вам бы хотелось получить, — написал Шлык могилевскому активисту.

На протяжении долгого времени здоровье Александра Лукашенко является фактически тайной для белорусского общества, если не считать единичные инфоповоды в СМИ. Самая громкая история случилась после президентских выборов 2016 года – тогда анонимные источники якобы сообщили об инсульте у Александра Лукашенко. Впрочем, пресс-служба президента поспешила заявить, что эта информация – ложная.
 
 
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Александр Хамратов попытался выяснить в госорганах, насколько соответствует правде информация о том, что Александр Лукашенко проходил лечение в ОАЭ.
 
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