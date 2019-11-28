«В худшем случае они узнают все от растлителей». Почему рассказывать детям о сексе нужно как можно раньше

Источник материала: Tut.by

Наш колумнист Наста Захаревич вспоминает увлекательную историю о том, как мама ее знакомой решила устроить дочери секспросвет прямо в день ее свадьбы. И объясняет, почему последствия родительского страха говорить с детьми «об этом» могут быть совсем не смешными.





Когда мне было то ли 13, то ли 14 лет, папа решил поговорить со мной о сексе. Просветить, так сказать. Я была у него в гостях на очередных каникулах, дома были другие гости, взрослые выпивали, и в какой-то момент папа отвел меня на кухню и сказал: «Я хочу с тобой поговорить на очень важную тему». Знаете, он сказал это с такой интонацией, с которой либо говорят о всемирном заговоре, либо, стесняясь, краснея и запинаясь, рассказывают детям о сексе. Но отец никогда не увлекался теориями заговора, так что я сразу поняла, о чем пойдет речь. Правда, я его немного переоценила.

Мы сели за кухонный стол друг напротив друга, папа тяжело вздохнул и сказал: «Нет, мне сначала надо выпить». Он достал из кухонного шкафчика бутылку какой-то настойки, налил полную рюмку, выпил и снова вздохнул. Сказал: «Надо покурить». И выкурил сигарету. Этот цикл повторился несколько раз, после чего отец в очередной раз вздохнул и сказал: «Ладно, надеюсь, тебе еще рано об этом знать. Пойдем ко всем в комнату».

Это недоразумение было первой и последней родительской попыткой устроить мне секс-просвещение. Ни мама, ни папа так никогда и не поговорили со мной о сексе, но даже если бы в тот вечер отец все-таки решился начать разговор, вряд ли он рассказал бы мне что-то такое, о чем я раньше не знала. Откуда берутся дети и что такое секс, я узнала лет за шесть до того вечера.





Мне, кстати, относительно повезло, и я узнала об этом от одноклассницы во вполне адекватной и безобидной форме. Помогли и всякие энциклопедии (не мои — мне такого не покупали). Но я уверена: если бы первые знания о сексе я получила от родителей, это помогло бы мне больше доверять им в будущем.

Впрочем, я знаю буквально пару человек, которые узнавали о сексе от родителей. Нет, ну историю о пестиках и тычинках в детстве слушали многие, но я под разговором о сексе имею в виду адекватный разговор о сексуальных отношениях людей — друг с другом и с самими собой.

Многие родители избегают таких разговоров, потому что стесняются или стыдятся, а еще им часто кажется, что «пока еще рано». Рано в пять, семь, десять и даже тринадцать лет. Я даже знаю одну женщину, которую мама решила просветить на тему секса в день свадьбы: «Дочка, ты должна кое-что знать…».

Справедливости ради следует сказать, что это было в самом начале 1980-х, и я надеюсь, что сейчас родителям не приходят в голову такие гениальные идеи.

Вообще, если вашему ребенку 10 лет, то он или она наверняка уже имеет какое-то представление о сексе, и это явно не что-то о пестиках и тычинках. Чисто теоретически, дети и от посторонних могут получать адекватную информацию в безопасной обстановке, но на практике часто бывает иначе.





Они узнают о сексе из порно, от знакомых подростков и, в худшем случае, от своих растлителей. И это, как правило, совсем не та информация, которая поможет им осознать свои границы, научиться их отстаивать, научиться уважать чужие (не)желания и в целом иметь здоровую сексуальную жизнь без давления, манипуляций и насилия.

Проблема «поколения порно» не в распущенности, а в нереалистичных ожиданиях. В том, что часто называют распущенностью, как раз нет ничего дурного: люди могут наслаждаться сексом и не должны испытывать при этом чувства стыда. Но это должен быть секс по взаимному согласию, и удовольствие от него должны получать все, кто участвует в процессе.

Более-менее формальный секспросвет, который я получила в подростковом возрасте, свелся к лекции приглашенного в класс гинеколога. Она была мамой одной из моих одноклассниц, и это делало ситуацию еще более неловкой. Было понятно, что вопросы ей если и будут задавать, то только о месячных. Спрашивать что-то о сексе у женщины, которая общается с нашими мамами? Нет, спасибо.

Но она решила поднять тему секса сама. И все свелось к тому, что секс — это что-то такое, что грозит жуткими инфекциями, поэтому им лучше не заниматься до свадьбы.

Вообще, я обожаю эту уверенность в том, что заключение брака излечивает от инфекций. Ладно еще, если это рассказывают религиозные активистки и активисты — у них, как говорится, работа такая. Медицинская статистика их обычно мало волнует — они просто хотят увеличить количество людей, не занимающихся сексом до брака.

Но когда человек с медицинским образованием говорит о целительных свойствах брака и на импровизированной лекции о сексе ни разу не упоминает ни презервативы, ни другие средства контрацепции, это ужас и непрофессионализм, и такому в школе точно не место.





Идея о том, что если не говорить с детьми о сексе, то они не будут о нем ничего знать и уж тем более не будут им заниматься — это просто иллюзия, и верить в нее в эпоху повсеместной сексуализированной рекламы и бесплатных порносайтов — безумно наивно. Она, конечно, помогает родителям оставаться в привычном мире или так называемой зоне комфорта, но подростковый секс эта иллюзия вообще никак не предотвращает. А вместе с ним не помогает избежать инфекций, которые передаются половым путем и подростковых беременностей.

Если вы дадите своему ребенку информацию о сексе, адекватную его или ее возрасту, небо не обрушится на город и не начнется третья мировая война. Более того, очень вряд ли ребенок пойдет немедленно применять полученные знания на практике.





Зато когда он или она решит все же заняться сексом, то будет знать, что обязательно надо использовать презерватив, что можно отказываться от того, чего делать не хочется, и, что самое главное, в случае неприятностей о них можно и нужно рассказать родителям.

Можно бесконечно прятать голову в песок и уговаривать себя, что ваш ребенок еще совсем маленький, говорить о сексе еще рано, у него (или у нее) еще одни игрушки на уме, и вообще все это разврат и мерзкие современные нравы. Но я бы советовала не откладывать этот разговор на завтра, а признать, что завести его надо было еще вчера. Если ваш ребенок ходит в среднюю школу, вы почти наверняка уже опоздали. Но это тот самый случай, когда лучше поздно, чем никогда. Да потренируйтесь перед зеркалом, в конце концов! И поверьте: неловкий разговор пережить уж точно проще, чем то, чем грозит отсутствие секспросвета.

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