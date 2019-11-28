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Утверждён график приёма граждан в Совете Министров на декабрь

29.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Утверждён график приёма граждан в Совете Министров на декабрь
Руководители министерств и ведомств проведут в Совете Министров в декабре личные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц.

4 декабря прием проведет заместитель Премьер-министра Игорь Ляшенко.

На 6 декабря запланирован прием Министра экономики Дмитрия Крутого, на11 декабря – Министра внутренних дел Юрия Караева, на 13 декабря – Председателя Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерия Иванова, на 18 декабря – Министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко.

Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько встретится с гражданами и юрлицами в Совмине 20 декабря, Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо27 декабря.

Прием проводится с 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, заместителями Премьер-министра – только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь

 
Теги: Минск
 
 
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