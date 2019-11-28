Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ

Источник материала: Полесская правда



Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который прошел 28 ноября в Кыргызстане. Вопросы повестки дня сначала были рассмотрены в узком составе с участием лидеров стран ОДКБ и госсекретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася, а затем в формате пленарного заседания с участием глав внешнеполитических ведомств, министерств обороны, секретарей советов безопасности. По итогам саммита был подписан ряд документов.

Традиционно на полях саммита глава белорусского государства провел встречи и переговоры с зарубежными коллегами.

Лукашенко на саммите ОДКБ говорил о мирных инициативах и глобальных угрозах

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке сделал акцент на мирных инициативах и глобальных угрозах безопасности.

Глава государства остановился на отдельных аспектах, наиболее актуальных для Беларуси. Он, в частности, высказал озабоченность в связи с глобальным политическим и экономическим противостоянием между ведущими мировыми державами, отметил факторы, способные нанести серьезный урон всей существующей системе международной безопасности.

Александр Лукашенко упомянул о прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, назвав это неоправданным и опасным.

Беларусь выступила с предложением принять многостороннюю политическую Декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.

«Видим в этой инициативе возможность восстановления доверия в регионе», — сказал глава государства.

Актуальной остается и еще одна белорусская инициатива о возобновлении широкого диалога по вопросам международной безопасности. «С учетом горьких уроков истории Беларуси мы также призываем возобновить широкий диалог по вопросам международной безопасности по аналогии с Хельсинкским процессом. Направить его на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами на общем пространстве в Евро-Атлантике и Евразии», — заявил Александр Лукашенко.

В свою очередь белорусская сторона готова к более детальному их обсуждению в формате ОДКБ. «Тем более сегодня, когда на фоне разрушения механизмов контроля над вооружениями мы фиксируем поэтапное наращивание военных потенциалов, расширение военной инфраструктуры в Европейском регионе. По сути, речь идет об открытой, а главное безосновательной милитаризации западных рубежей зоны ответственности ОДКБ», — подчеркнул белорусский лидер.

За последние годы группировка НАТО, включающая контингент США, в соседних с Беларусью странах выросла в разы. При этом концентрация боевой техники и личного состава происходит в непосредственной близости от границы Беларуси. Кроме того, рядом проводятся крупномасштабные многонациональные учения альянса.

«Новая гонка вооружений нам не нужна», — подчеркнул глава государства.

При этом актуальным рискообразующим фактором остается высокая степень напряженности в международных отношениях. Другой тенденцией последнего времени стал рост протестного движения и массовых беспорядков в ряде стран, в том числе благополучных. Нестабильности добавляют факты санкционной политики, проводимой в обход международного права, гибридное внешнее воздействие.

По словам главы государства, региональные вооруженные конфликты, в том числе тлеющего характера, остаются одним из основных источников политических, военных и террористических угроз, нелегальной миграции, незаконного транзита оружия. В этом контексте он остановился на ситуации в Украине, на востоке которой уже пятый год продолжается вооруженное противостояние, гибнут люди, среди которых и мирные жители.

Беларусь приветствует наметившийся прогресс в вопросах исполнения минских соглашений и начало конструктивного диалога в рамках трехсторонней контактной группы.

Александр Лукашенко отметил, что ситуация вокруг зоны ответственности ОДКБ и на планете в целом существенно видоизменяется.

«Убежден, что наша организация должна адекватно и своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы, детально и комплексно анализировать обстановку, вырабатывать соответствующие предложения и инициативы, — сказал белорусский лидер. — Являясь важным механизмом обеспечения безопасности в Евразийском регионе, ОДКБ должна поступательно расширять внешнеполитическое направление, укреплять свой международный авторитет».

Президент также высказался за укрепление международного авторитета ОДКБ, расширение ее взаимодействия с другими организациями. Этому в том числе может послужить реализация принятого по инициативе Беларуси решения о юридическом оформлении статуса «Партнера» организации, а также «Наблюдателя» при ОДКБ. Привлечение к деятельности организации надежных союзников в первую очередь могло бы способствовать повышению эффективности коллективных усилий в борьбе с терроризмом, наркоугрозами, в обеспечении военной безопасности.

В Бишкеке была озвучена еще одна инициатива Беларуси. Глава государства считает, что в сфере обеспечения военной безопасности государств — членов ОДКБ, наряду с планомерным развитием военного сегмента организации, сохраняется актуальность выхода на прямой и равноправный диалог с Североатлантическим альянсом. Это особенно актуально с учетом того, что эти две военно-политические структуры отвечают за обеспечение безопасности на пространстве от Ванкувера до Владивостока. В то же время, например, между ОДКБ и ОБСЕ идет регулярный и конструктивный диалог.

Необходимо более плотно работать и с ООН, считает Александр Лукашенко.

Белорусская сторона также полагает целесообразным наращивать антитеррористический потенциал ОДКБ.

Особо подчеркнуто, что среди приоритетных направлений деятельности ОДКБ должно прочно закрепиться обеспечение информационной безопасности. Существующие угрозы безопасности указывают на необходимость расширения межгосударственного сотрудничества и повышения взаимного доверия в информационной сфере. В этой связи Беларусь предлагает сформировать пояс цифрового добрососедства, направленный на разрядку напряженности в информационной сфере, установление общих правил ответственного поведения сторон в виртуальном пространстве.

Лукашенко видит в ОДКБ потенциал для содействия стабилизации ситуации в мире

Об этом Президент Беларуси заявил в Бишкеке журналистам после прошедшего заседания Совета коллективной безопасности.

«Вы очень правильно сказали, бурный наш мир. Понятно, что вы под этим термином имеете в виду. Поэтому, чем больше организаций, сдерживающих этот бурный поток, тем лучше. ОДКБ — одна из серьезных организаций, которая будет способствовать стабилизации ситуации в мире всякими методами. И информационными, и политическими, и дипломатическими, и военными», — заявил глава государства.

Представители СМИ поинтересовались мнением белорусского лидера, будет ли ОДКБ «как единый кулак, если, не дай бог, рванет». «У каждого своя зона ответственности. Но если рванет там, где у нас сосредоточены все интересы, значит, мы будем противодействовать этим взрывам вместе. Это однозначно», — заверил Президент.

Он отметил, что лейтмотивом на заседании в Бишкеке был тезис о том, что страны организации должны быть и сами ближе, и заявлять на международной арене, что будут вместе реагировать на те или иные вещи.

«Есть «взрывы» локального характера. Зона ответственности, допустим, на западном направлении, — это наша с Россией. В Центральной Азии — центральноазиатских (государств. — Прим. БЕЛТА) при поддержке России», — пояснил Александр Лукашенко.

Лидеры стран ОДКБ приняли заявление по укреплению глобальной и региональной безопасности

В тексте документа отмечается тревога в отношении ухудшения ситуации в сфере международной безопасности и продолжающимся ослаблением правовых механизмов ее поддержания, нарастанием рисков и угроз для стабильности, повышением конфликтного уровня в различных регионах мира. Содержится призыв ко всем государствам совместно работать над укреплением и развитием действующей системы международных договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.

По завершении саммита исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков сообщил журналистам, что на заседании стороны обсудили военно-политическую обстановку в мире в целом и в зоне ответственности организации. На этой основе были высказаны соответствующие предложения по повышению эффективности работы по тем или иным направлениям. В том числе это касается развития международной деятельности ОДКБ.

Речь также шла о необходимости практического развития недавно учрежденных в ОДКБ институтов партнера и наблюдателя при организации. По словам Валерия Семерикова, эта работа будет активизирована, и уже есть кандидаты, которые могут получить соответствующие статусы.

Что касается взаимодействия с международными организациями, было отмечено, что хорошо организовано взаимодействие с профильными структурами ООН. Отмечалось, что подготовке коллективных миротворческих сил необходимо уделять особое внимание, чтобы они могли выполнять свои задачи в миссиях по мандату Совета Безопасности ООН. «Такая работа уже проводится. Согласована и в стадии реализации дорожная карта по встраиванию нашего миротворческого потенциала в деятельность ООН», — заявил Валерий Семериков.

Он коснулся темы назначения генерального секретаря ОДКБ: «Сегодня главы государств поздравили Станислава Зася, представителя Беларуси, с назначением на эту должность с 1 января 2020 года. Это решение подготовлено во исполнение решения СКБ, где четко регламентировано назначение генеральных секретарей на ротационной основе».

Кроме того, на саммите подписан план коллективных действий государств — членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы, предусматривающий тесное взаимодействие в совершенствовании всей системы противодействия террористическим вызовам и угрозам.

Принят план мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Часть решений СКБ касается внесения изменений в нормативные правовые акты ОДКБ, в положение о Совете коллективной безопасности ОДКБ, в правила процедуры органов ОДКБ. Например, конкретизирован порядок внесения и согласования кандидатуры на должность генерального секретаря ОДКБ, замещения этой должности в случае невозможности исполнения им своих обязанностей, уточнена процедура согласования кандидатуры генерального секретаря.

На рассмотрение были вынесены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей организации, в частности проект положения о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ. Внесены изменения в положение об операции постоянного действия государств — членов ОДКБ по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция «ПРОКСИ»).

Принято решение в отношении перечня дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикистанско-афганском приграничье.

Кроме того, рассмотрены вопросы, касающиеся формирования бюджета организации и его исполнения.

Председательство в ОДКБ на следующий межсессионный период в 2019-2020 годах перешло России.

Лидеры ОДКБ утвердили Зася генсеком организации с января 2020 года

Об этом заявил исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

«Сегодня главы государств поздравили Станислава Зася, представителя Беларуси, с назначением на эту должность с 1 января 2020 года», — сказал Валерий Семериков.

Он пояснил, что решение о назначении Станислава Зася принято во исполнение решения Совета коллективной безопасности от 2015 года, где четко регламентировано назначение генеральных секретарей на ротационной основе в соответствии с русским алфавитом — была Армения, а с 1 января 2020 года очередь Беларуси. «Соответственно, назначен представитель Беларуси», — подчеркнул Валерий Семериков.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения в ноябре 2018 года досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. На данный момент обязанности генсекретаря ОДКБ исполняет Валерий Семериков.

Мнения

Владимир Путин, Президент России:

«Приоритетной задачей считаем активизацию деятельности ОДКБ противодействию незаконному обороту наркотиков. Намерены инициировать составление новой актуализированной антинаркотической стратегии на 2021-2025 годы, которая будет содержать дальнейшие конкретные меры по пресечению производства и торговли наркотиками, укреплению пограничного режима».

«Особого внимания, на наш взгляд, требуют вопросы, связанные с наращиванием миротворческого потенциала ОДКБ, поддержанием высокой готовности миротворческих сил, повышением эффективности управления ими».

Сооронбай Жээнбеков, Президент Кыргызстана:

«Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, неясные перспективы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вносят неопределенность в существующие механизмы контроля над вооружениями. Это может повлечь за собой начало новой международной напряженности».

Станислав Зась, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

«Для меня принятие поста генерального секретаря ОДКБ — огромная честь и не меньшая ответственность. Планирую сосредоточить усилия на том, чтобы ОДКБ могла служить своим государствам-членам и их народам еще более эффективно, оставаясь верной принципам Устава».

«Хочу, чтобы за три года моей каденции голос ОДКБ громче зазвучал с трибун международных организаций: ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС. Уверен, что есть возможность более качественно использовать участие во многих мероприятиях, которые проводятся в формате ООН и ОБСЕ, чтобы доносить согласованную позицию государств — членов ОДКБ до мирового сообщества».