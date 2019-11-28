Источник материала: Новости Волковыска

Совет Министров готовит постановление по сокращению пластиковой посуды. Планируется, что оно вступит в силу с 1 января 2021 года.

Эту информацию подтверждает пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Запрет направлен не только на подачу пищевых продуктов в пластиковой посуде, но и на использование пластиковых контейнеров для хранения продуктов. Также продумывается концепция депозитной системы возврата пластиковой тары. Пластиковые бутылки представляют серьезную экологическую проблему.

После официальной публикации постановления будет разработан перечень одноразовой посуды, которая будет под запретом. Особое внимание уделяется производству и использованию полиэтиленовых пакетов. Президент считает, что необходимо прекратить производство и массовое использование, перейдя на альтернативные варианты упаковки. В связи с этим, в конце сентября МАРТ постановил магазинам включить в ассортимент бумажную тару, за отсутствие в продаже такой продукции предусмотрены штрафы.