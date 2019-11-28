Анджелина Джоли запрещает Брэду Питту видеться с детьми из-за его нового романа

Источник материала: Новости Волковыска

Анджелина Джоли нашла новый повод для скандалов со своим бывшим мужем Брэдом Питтом. Актриса запрещает ему проводить время с детьми после слухов о новом романе.

Еще недавно СМИ писали, что Питту и Джоли удалось договориться по поводу опеки над совместными детьми. Актриса даже думала о том, чтобы отпустить наследников к отцу на День Благодарения, но недавно изменила свои планы.

Так, актер за последнюю неделю дважды появлялся на публике в компании актрисы Алии Шокат. СМИ уверены, что у звезды сериала «Задержка в развитии» роман с бывшим мужем Джоли. Хотя официальных подтверждений романа Брэда Питта и звезды “Задержки в развитии” нет, такая ситуация вызвала ревность и негодование со стороны Джоли.





В СМИ, тем временем, появляются самые противоречивые сообщения о том, что на самом деле происходит между Брэдом и его новой подружкой. Кто-то клянется, что они просто дружат. Другие доказывают, что Питт «по уши» влюблен в Шокат и уже готов познакомить её с детьми. В любом случае, Анджелина вряд ли ему позволит это сделать.

Напомним, до сих пор Анджелина и Брэд после развода не могут поделить опеку над детьми.