Источник материала: Новости Волковыска

Знаете ли вы, что хурма помогает предотвратить инфаркт, варикоз и ОРВИ? Допустимая дневная норма – около 700 г (2-3 плода в зависимости от размера), и этого достаточно, чтобы поддержать иммунитет, улучшить зрение и повысить настроение. Мы знаем как минимум 5 причин купить эту полезнейшую ягоду прямо сегодня.

Причина №1. Хурма полезна для крови

Стресс и плохое питание могут привести к развитию анемии, когда в крови снижается гемоглобин. В таких случаях, помимо прописанного врачом лечения, можно включить в рацион хурму. Она помогает вырабатывать эритроциты, разжижает, ускоряет и очищает кровь – организм обогащается кислородом, давление становится стабильным и самочувствие улучшается.

Причина №2. Хурма улучшает состояние кожи

Девушкам хурма однозначно пойдет на пользу. Бета-каротин, который содержится в ней, прекрасно освежает, тонизирует и питает кожу. Хурма также активно борется с первыми признаками старения.

Причина №3. Хурма помогает выводить лишнее

Магний и калий в хурме поддерживают выводящие и мочеполовую системы. При ежедневном употреблении плода вы снизите риск образования камней в почках. Хурма также поможет вывести лишние соли из организма и убрать отечность рук и ног.

Причина №4. Хурма предотвращает развитие опухолей

Наряду с антиоксидантными свойствами, которые уменьшают риск развития рака, фрукт помогает снизить риск развития опухолей. Хурма содержит бетулиновую кислоту, которая является доказанным противоопухолевым соединением, что уменьшает шансы на развитие новообразований.

Причина №5. Хурма помогает уснуть

Научно доказанный факт: хурма помогает избавиться от стресса и бессонницы. Если вы мечтаете о здоровом полноценном сне, съедайте пару кусочков хурмы в день и ваш режим сна наладится.