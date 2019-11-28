Источник материала: Новости Волковыска

Новый сервис помощи жертвам домашнего насилия запустили в Беларуси, сообщили в МОО «Гендерные перспективы».

Насилие

– Чат-бот появился на базе общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801. Там размещены адреса и телефоны как государственных, так и общественных организаций, работающих по проблеме домашнего насилия. Сервис сориентирует в возможностях получения различного рода помощи, в том числе экстренной, в поиске приюта или кризисной комнаты, – рассказала руководитель общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия Анна Коршун.

Как это работает

После нажатия кнопки «старт» бот предложит выбрать вид помощи, затем уточнит регион вашего проживания и выдаст нужные адреса и телефоны. Сервис интегрирован с Яндекс-картой. Поэтому если вы, например, захотите узнать, как добраться до территориального центра социального обслуживания населения, то бот укажет этот пункт на карте. Эта опция работает сейчас при просмотре адреса через мобильный телефон.

Местонахождение абсолютно всех объектов не открывали. А значит, с помощью бота не удастся узнать, где конкретно располагается кризисная комната или убежище для жертв насилия. Это сделано ради безопасности самих пострадавших. Но онлайн-сервис даст контакты специалистов, которые отвечают за предоставление приюта.

Где найти чат-бот

Общение в чат-боте абсолютно анонимно. Воспользоваться новым сервисом можно на сайте www.genderperspectives.by , а также в Telegram – «Помощь пострадавшим от домашнего насилия». В перспективе сервис оснастят допфункциями. Одна из них – опция поиска объекта на карте.