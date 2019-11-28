Источник материала: Новости Волковыска

Можно ли избежать неловких ситуаций при официальном устройстве на работу? Да – если точно знать разницу между трудовым контрактом и договором подряда.

Случается, что работодатель, принимая нового сотрудника, предлагает заключить – на время испытательного срока либо на постоянной основе – не трудовой контракт, а договор подряда. У принявших такое предложение работников затем возникает множество вопросов: оплачивается ли больничный и отпуск, как рассчитывается пособие по беременности и родам, производится ли запись в трудовую книжку, как производится расчет по договору подряда?..

Общее в контракте и договоре подряда то, что они оформляются только письменно. Оба правовых документах в обязательном порядке обеспечивают гражданам во время работы соблюдение правил охраны труда и страхование от несчастных случаев на производстве. Кроме того, предусмотрены обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения, оплата временной нетрудоспособности. И по контракту, и по и договору подряда налог подоходный отчисляется.

Чем отличается трудовой договор от договора подряда? Существенные отличия между этими документами есть.

При заключении контракта у нанимателя и работника возникают трудовые правоотношения, на работника распространяются нормы, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе установленные льготы, гарантии и компенсации. Он может поощряться и привлекаться к дисциплинарной ответственности, вступать в профсоюз, действующий у нанимателя. Кроме того, согласно ст. 28 Трудового кодекса Республики Беларусь, наниматель вправе заключить с работником контракт с условием предварительного испытания, чтобы проверить его соответствие поручаемой работе. Срок предварительного испытания не должен превышать 3-х месяцев, а при его исчислении не учитываются период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда работник отсутствовал на работе.

Во время исполнения договора подряда нормы трудового права на гражданина не распространяются – у сторон возникают гражданско-правовые отношения. При этом предварительное испытание не может быть условием такого договора. Проверить способность гражданина выполнять работу заказчик может иными способами. Например, он вправе провести с гражданином собеседование, истребовать у него сведения об образовании, квалификации, опыте выполнения работ, ознакомиться с уже выполненной ранее работой и т.д.

Есть и другие отличия контракта от договора трудового подряда. Контракт заключается не менее чем на один год, но не более 5 лет. Договор подряда не ограничивается сроками, а определяется соглашением сторон.

Предмет контракта – соглашение между нанимателем и работником по выполнению последним работы по определенной профессии и должности, которая есть в штатном расписании. В обязательном порядке в трудовой книжке фиксируется дата приема работника на работу, перевода на другую должность, увольнения и другое.

Предмет договора подряда – это выполнение работ, оказание услуг, создание объекта интеллектуальной собственности. Отметка о выполнении обязательств не заносится в трудовую книжку – отсюда и ответ на вопрос, идет ли стаж по договору подряда. Обязан ли наниматель оплачивать больничный по договору подряда? Ответ тоже отрицательный.

Существенная разница наблюдается и в оплате труда. Заработная плата работнику по контракту выплачивается за конкретный календарный период работы, но не реже одного раза в месяц. В случае невыплаты вознаграждения человек защищен возможным применением санкций к организации в виде неустойки в размере не менее 0,15 % невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

Сроки выплаты зарплаты по договору подряда иные: вознаграждение работник получает по результатам выполнения определенной работы, причем вовремя.

Работающим по контракту установлен ежегодный трудовой отпуск продолжительностью не менее 24 календарных дней, а за ухудшение правового положения в связи с работой по контракту дается дополнительный поощрительный отпуск продолжительностью до 5 календарных дней. На основании аттестации рабочих мест работнику может предоставляться отпуск за работу с опасными, вредными условиями труда и за особый характер.

Кроме того, за счет собственных средств наниматель вправе предоставлять работнику и другие дополнительные отпуска: за ненормированный рабочий день, за продолжительный стаж работы, а также различные поощрительные отпуска, предусмотренные локальными нормативными правовыми актами, действующими в организации.

Работающему по договору подряда трудовой отпуск не предоставляется.

Работая по контракту работник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, должностные обязанности, инструкции, положения коллективного договора, соглашения и другие локальные нормативные правовые акты, действующие в организации.

Гражданин, работающий по договору подряда, не обязан соблюдать указанные локальные нормативные правовые акты, подчинятся установленному режиму труда и отдыха в организации и нормам коллективного договора.

Для расторжения контракта необходимо выполнить все процедуры, установленные трудовым законодательством. А для увольнения по договору подряда какой-либо особой процедуры не требуется. Например, договор поручения прекращается вследствие отмены поручения доверителем либо отказа поверенного от него в любое время.