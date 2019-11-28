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Элджей привезет в Минск новое шоу

29.11.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из самых скандальных и обсуждаемых героев современной музыки рэпер Элджей выступит в столичном Prime Hall 21 марта 2020 года.


Фото предоставлено организаторами

Провокационный имидж исполнителя вкупе с оригинальным хитовым музыкальным материалом не оставили равнодушными не только поклонников его творчества. Элджея называют главным enfant terrible современной рэп-музыки, то есть оскорбительно модным прожигателем жизни. Элджей — победитель VK Music Awards 2017 и премии MUZ-TV 2018, главный российский артист 2018 года по версии Yandex. Music, выпустивший главный российский альбом 2018 года. Также он стал лицом для новой серии духов Yves Saint Laurent.

Успешный путь Элджея вызывает зависть не только у коллег по цеху, но и у людей, равнодушных к современной музыке. Уже в 22 года он взорвал интернет своих хитом «Рваные джинсы», а когда ему исполнилось 23, его трек «Розовое вино» стал главным хитом 2017 года. На эту песню даже вышла авторская версия проекта «Вечерний Ургант» с участием Ивана Урганта, Игоря Николаева, Юрия Дудя и Александра Гудкова.

Помимо творческих успехов этот невероятно талантливый артист стал еще и героем светской хроники — в 2019 году он женился на Анастасии Ивлеевой. Но, конечно, главным достоинством Элджея остается его творчество. В марте состоится единственный сольный концерт артиста в Минске с невероятным next-level шоу. Количество билетов ограничено.

Когда: 21 марта, 19.00

Где: Prime Hall

Сколько: от 65 до 95 рублей (+ комиссия билетного оператора)

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Один из самых скандальных и обсуждаемых героев современной музыки рэпер Элджей выступит в столичном Prime Hall 21 марта 2020 года.
 
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