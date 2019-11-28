Что осталось вкладчикам после 5 месяцев снижения ставок по «длинным» вкладам в валюте

Источник материала: Tut.by

Ставки по коротким депозитам в иностранной валюте медленно, но уверенно, снижаются уже пятый месяц подряд. И если раньше снижали ставки в основном по долларовым вкладам и вкладам в евро, то в ноябре присоединились и российские рубли. FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com изучили нынешние ставки и выбрал самые выгодные предложения в каждом из банков.

Вклады в долларах



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В долларовом сегменте ставки снизили шесть банков, при этом снижение ставок не превысило 1% годовых.

Самая высокая ставка по вкладу на год — по-прежнему 2,8% годовых, самая высокая по вкладу на месяц — 1,3% годовых (оба депозита в Цептер Банке ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Вклад в будущее (безотзывный) 12 месяцев 2,25% (-), 2,25% Банк ВТБ, Окно возможностей (безотзывный) 13 месяцев 1,9% (-), 1,9% РРБ Банк, Infinite (безотзывный) 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% Белагропромбанк, @gro (безотзывный) 370 дней 1,4% (-), 1,9% Белагропромбанк, @gro (безотзывный) 35 дней 0,4% (-), 0,4% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд (безотзывный) 12 месяцев 1,55% (-0,25%), 1,3% Банк БелВЭБ, Персональный (безотзывный) 13 месяцев 2,5% (-0,7%), 1,8% Белинвестбанк, Личный выбор (безотзывный) 13 месяцев 1,1% (-0,4%), 0,7% БПС-Сбербанк, Сохраняй (безотзывный) 12 месяцев 0,6% (-), 0,6% БТА Банк, БТА Мини (безотзывный) 35 дней 0,6% (-), 0,6% БТА Банк, БТА Рекордный (безотзывный) 12 месяцев 2,5% (-0,8%), 1,7% Банк Решение, Online-решение (безотзывный) 12 месяцев 2,5% (-0,6%), 1,9% Идея Банк, Валютный фирменный плюс (безотзывный) 12 месяцев 1,7% (-), 1,7% Банк Дабрабыт, Шчодры (безотзывный) 12 месяцев 1% (-), 1% МТБанк, Актуальный (безотзывный) 12 месяцев 0,25% (-), 0,25% Паритетбанк, Стабильный доход (безотзывный) 12 месяцев 1,8% (-0,2%), 1,6% Приорбанк, Выше.net (отзывный) 12 месяцев 0,1% (-), 0,1% Технобанк, е-Спринт (отзывный) 35 дней 0,5% (-), 0,5% Технобанк, Отличный (безотзывный) 12 месяцев 1,5% (-), 1,5% Франсабанк, Верный расчет плюс (безотзывный) 12 месяцев 2,2% (-), 2,2% Цептер Банк, Цептер Аккорд (безотзывный) 1 месяц 1,3% (-), 1,3% Цептер Банк, Цептер Этюд (безотзывный) 12 месяцев 2,8% (-), 2,8%

Банк, вклад, срок размещения Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Вклад в будущее (безотзывный) на 12 месяцев 2,25% (-), 2,25% Банк ВТБ, Окно возможностей (безотзывный) на 13 месяцев 1,9% (-), 1,9% РРБ Банк, Infinite (безотзывный) на 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% Белагропромбанк, @gro (безотзывный) на 370 дней 1,4% (-), 1,9% Белагропромбанк, @gro (безотзывный) на 35 дней 0,4% (-), 0,4% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд (безотзывный) на 12 месяцев 1,55% (-0,25%), 1,3% Банк БелВЭБ, Персональный (безотзывный) на 13 месяцев 2,5% (-0,7%), 1,8% Белинвестбанк, Личный выбор (безотзывный) на 13 месяцев 1,1% (-0,4%), 0,7% БПС-Сбербанк, Сохраняй (безотзывный) на 12 месяцев 0,6% (-), 0,6% БТА Банк, БТА Мини (безотзывный) на 35 дней 0,6% (-), 0,6% БТА Банк, БТА Рекордный (безотзывный) на 12 месяцев 2,5% (-0,8%), 1,7% Банк Решение, Online-решение (безотзывный) на 12 месяцев 2,5% (-0,6%), 1,9% Идея Банк, Валютный фирменный плюс (безотзывный) на 12 месяцев 1,7% (-), 1,7% Банк Дабрабыт, Шчодры (безотзывный) на 12 месяцев 1% (-), 1% МТБанк, Актуальный (безотзывный) на 12 месяцев 0,25% (-), 0,25% Паритетбанк, Стабильный доход (безотзывный) на 12 месяцев 1,8% (-0,2%), 1,6% Приорбанк, Выше.net (отзывный) на 12 месяцев 0,1% (-), 0,1% Технобанк, е-Спринт (отзывный) на 35 дней 0,5% (-), 0,5% Технобанк, Отличный (безотзывный) на 12 месяцев 1,5% (-), 1,5% Франсабанк, Верный расчет плюс (безотзывный) на 12 месяцев 2,2% (-), 2,2% Цептер Банк, Цептер Аккорд (безотзывный) на 1 месяц 1,3% (-), 1,3% Цептер Банк, Цептер Этюд (безотзывный) на 12 месяцев 2,8% (-), 2,8%

Вклады в евро





В сегменте евро ставки не настолько подвижны, как в сегменте доллара, но радостных новостей также нет. Ставки никто не увеличивал, снижение составило от 0,2 до 1% годовых.

Самая высокая ставка по вкладу на год — 1,8% годовых, самая высокая по вкладу на месяц — 0,7% годовых (оба депозита в Цептер Банке ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Вклад в будущее (безотзывный) 12 месяцев 0,3% (-), 0,3% Белагропромбанк, @gro (безотзывный) 370 дней 1,1% (-), 1,1% Белагропромбанк, @gro (безотзывный) 35 дней 0,2% (-), 0,2% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд (безотзывный) 12 месяцев 0,8% (-), 0,8% Банк БелВЭБ, Персональный (безотзывный) 13 месяцев 1% (-), 1% Белинвестбанк, Личный выбор (безотзывный) 13 месяцев 0,1% (-), 0,1% БТА Банк, БТА Мини (безотзывный) 35 дней 0,3% (-0,2%), 0,1% БТА Банк, БТА Рекордный (безотзывный) 12 месяцев 0,9% (-0,3%), 0,6% Банк Решение, «Online-решение» (безотзывный) 13 месяцев 1,8% (-0,5%), 1,3% Банк ВТБ, Окно возможностей (безотзывный) 13 месяцев 0,01% (-), 0,01% Идея Банк, Валютный фирменный плюс (безотзывный) 12 месяцев 1,2% (-), 1,2% Банк Дабрабыт, Шчодры (безотзывный) 12 месяцев 0,1% (-), 0,1% МТБанк, Актуальный (безотзывный) 12 месяцев 0,25% (-), 0,25% Паритетбанк, Стабильный доход (безотзывный) 12 месяцев 1,0% (-0,5%), 0,5% Приорбанк, Выше.net (отзывный) 12 месяцев 0,1% (-), 0,1% РРБ Банк, Infinite (безотзывный) 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% Технобанк, е-Спринт (отзывный) 35 дней 0,3% (-), 0,3% Технобанк, Отличный (безотзывный) 12 месяцев 0,7% (-), 0,7% Франсабанк, Верный расчет (безотзывный) 12 месяцев 2% (-1%), 1% Цептер Банк, Цептер Аккорд (безотзывный) 1 месяц 0,7% (-), 0,7% Цептер Банк, Цептер Этюд (безотзывный) 12 месяцев 1,8% (-), 1,8%

Банк, вклад, срок размещения Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Вклад в будущее (безотзывный) на 12 месяцев 0,3% (-), 0,3% Белагропромбанк, @gro (безотзывный) на 370 дней 1,1% (-), 1,1% Белагропромбанк, @gro (безотзывный) на 35 дней 0,2% (-), 0,2% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд (безотзывный) на 12 месяцев 0,8% (-), 0,8% Банк БелВЭБ, Персональный (безотзывный) на 13 месяцев 1% (-), 1% Белинвестбанк, Личный выбор (безотзывный) на 13 месяцев 0,1% (-), 0,1% БТА Банк, БТА Мини (безотзывный) на 35 дней 0,3% (-0,2%), 0,1% БТА Банк, БТА Рекордный (безотзывный) на 12 месяцев 0,9% (-0,3%), 0,6% Банк Решение, «Online-решение» (безотзывный) на 13 месяцев 1,8% (-0,5%), 1,3% Банк ВТБ, Окно возможностей (безотзывный) на 13 месяцев 0,01% (-), 0,01% Идея Банк, Валютный фирменный плюс (безотзывный) на 12 месяцев 1,2% (-), 1,2% Банк Дабрабыт, Шчодры (безотзывный) на 12 месяцев 0,1% (-), 0,1% МТБанк, Актуальный (безотзывный) на 12 месяцев 0,25% (-), 0,25% Паритетбанк, Стабильный доход (безотзывный) на 12 месяцев 1,0% (-0,5%), 0,5% Приорбанк, Выше.net (отзывный) на 12 месяцев 0,1% (-), 0,1% РРБ Банк, Infinite (безотзывный) на 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% Технобанк, е-Спринт (отзывный) на 35 дней 0,3% (-), 0,3% Технобанк, Отличный (безотзывный) на 12 месяцев 0,7% (-), 0,7% Франсабанк, Верный расчет (безотзывный) на 12 месяцев 2% (-1%), 1% Цептер Банк, Цептер Аккорд (безотзывный) на 1 месяц 0,7% (-), 0,7% Цептер Банк, Цептер Этюд (безотзывный) на 12 месяцев 1,8% (-), 1,8%

Вклады в российских рублях





В сегменте российского рубля настроение банков практически такое же, как и по отношению к евро и доллару. Напомним, что в прошлом году в этот же период времени, несмотря на падение ставок по долларовым и евро-депозитам, рубль крепко стоял на ногах и ставки были неподвижны практически во всех банках. В этом же ноябре ставку поднял только один банк ( Банк БелВЭБ , на 0,5% годовых). В остальных банках ставки или не изменились, или снились (от 0,2 до 1% годовых).

Самая высокая ставка по вкладу на год — 7% годовых ( Банк БелВЭБ ), самая высокая по вкладу на месяц — 2,75% годовых ( Белагропромбанк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня РРБ Банк, Безотзывный на 395 дней 13 месяцев 6% (-), 6% Белорусский народный банк, Вклад в будущее (безотзывный) 12 месяцев 6,4% (-0,4%), 6% Банк ВТБ, Окно возможностей (безотзывный) 13 месяцев 5,4% (-), 5,4% Белагропромбанк, @gro (безотзывный) 370 дней 5,5% (-), 5,5% Белагропромбанк, @gro (безотзывный) 35 дней 2,75% (-), 2,75% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд (безотзывный) 12 месяцев 5,5% (-0,5%), 5% Банк БелВЭБ, Персональный (безотзывный) 12 месяцев 6,5% (+0,5%), 7% Белинвестбанк, Личный выбор (безотзывный) 13 месяцев 6% (-), 6% БПС-Сбербанк, Сохраняй (безотзывный) 12 месяцев 4,5% (-), 4,5% БТА Банк, БТА Рекордный (безотзывный) 12 месяцев 6,4% (-0,4%), 6% Банк Решение, Формула успеха (безотзывный) 13 месяцев 7,55% (-0,55%), 7% Банк Дабрабыт, Шчодры (безотзывный) 13 месяцев 4% (-), 4% Паритетбанк, Стабильный доход (безотзывный) 12 месяцев 6,2% (-0,2%), 6% Приорбанк, Пять звёзд (отзывный) 12 месяцев 4% (-1%), 3% Технобанк, Отличный (безотзывный) 12 месяцев 5,3% (-), 5,3% Франсабанк, Верный расчет (безотзывный) 12 месяцев 5,8% (-), 5,8% Цептер Банк, Цептер Этюд (безотзывный) 12 месяцев 6,5% (-0,3), 6,2%

Банк, вклад, срок размещения Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня РРБ Банк, Безотзывный на 395 дней 6% (-), 6% Белорусский народный банк, Вклад в будущее (безотзывный) на 12 месяцев 6,4% (-0,4%), 6% Банк ВТБ, Окно возможностей (безотзывный) на 13 месяцев 5,4% (-), 5,4% Белагропромбанк, @gro (безотзывный) на 370 дней 5,5% (-), 5,5% Белагропромбанк, @gro (безотзывный) на 35 дней 2,75% (-), 2,75% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд (безотзывный) на 12 месяцев 5,5% (-0,5%), 5% Банк БелВЭБ, Персональный (безотзывный) на 12 месяцев 6,5% (+0,5%), 7% Белинвестбанк, Личный выбор (безотзывный) на 13 месяцев 6% (-), 6% БПС-Сбербанк, Сохраняй (безотзывный) на 12 месяцев 4,5% (-), 4,5% БТА Банк, БТА Рекордный (безотзывный) на 12 месяцев 6,4% (-0,4%), 6% Банк Решение, Формула успеха (безотзывный) на 13 месяцев 7,55% (-0,55%), 7% Банк Дабрабыт, Шчодры (безотзывный) на 13 месяцев 4% (-), 4% Паритетбанк, Стабильный доход (безотзывный) на 12 месяцев 6,2% (-0,2%), 6% Приорбанк, Пять звёзд (отзывный) на 12 месяцев 4% (-1%), 3% Технобанк, Отличный (безотзывный) на 12 месяцев 5,3% (-), 5,3% Франсабанк, Верный расчет (безотзывный) на 12 месяцев 5,8% (-), 5,8% Цептер Банк, Цептер Этюд (безотзывный) на 12 месяцев 6,5% (-0,3), 6,2%

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