﻿ Что осталось вкладчикам после 5 месяцев снижения ставок по «длинным» вкладам в валюте. 21.by
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Что осталось вкладчикам после 5 месяцев снижения ставок по «длинным» вкладам в валюте

29.11.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ставки по коротким депозитам в иностранной валюте медленно, но уверенно, снижаются уже пятый месяц подряд. И если раньше снижали ставки в основном по долларовым вкладам и вкладам в евро, то в ноябре присоединились и российские рубли. FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com изучили нынешние ставки и выбрал самые выгодные предложения в каждом из банков.

Вклады в долларах


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В долларовом сегменте ставки снизили шесть банков, при этом снижение ставок не превысило 1% годовых.

Самая высокая ставка по вкладу на год — по-прежнему 2,8% годовых, самая высокая по вкладу на месяц — 1,3% годовых (оба депозита в Цептер Банке).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее (безотзывный)

 12 месяцев 2,25% (-), 2,25%

Банк ВТБ,

Окно возможностей (безотзывный)

 13 месяцев 1,9% (-), 1,9%

РРБ Банк,

Infinite (безотзывный)

 12 месяцев 0,01% (-), 0,01%

Белагропромбанк,

@gro (безотзывный)

370 дней

1,4% (-), 1,9%

Белагропромбанк,

@gro (безотзывный)

35 дней

0,4% (-), 0,4%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд (безотзывный)

12 месяцев

1,55% (-0,25%), 1,3%

Банк БелВЭБ,

Персональный (безотзывный)

13 месяцев

2,5% (-0,7%), 1,8%

Белинвестбанк,

Личный выбор (безотзывный)

13 месяцев

1,1% (-0,4%), 0,7%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй (безотзывный)

12 месяцев

0,6% (-), 0,6%

БТА Банк,

БТА Мини (безотзывный)

35 дней

0,6% (-), 0,6%

БТА Банк,

БТА Рекордный (безотзывный)

12 месяцев

2,5% (-0,8%), 1,7%

Банк Решение,

Online-решение (безотзывный)

12 месяцев

2,5% (-0,6%), 1,9%

Идея Банк,

Валютный фирменный плюс (безотзывный)

12 месяцев

1,7% (-), 1,7%

Банк Дабрабыт,

Шчодры (безотзывный)

12 месяцев

1% (-), 1%

МТБанк,

Актуальный (безотзывный)

12 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Паритетбанк,

Стабильный доход (безотзывный)

12 месяцев

1,8% (-0,2%), 1,6%

Приорбанк,

Выше.net (отзывный)

12 месяцев

0,1% (-), 0,1%

Технобанк,

е-Спринт (отзывный)

35 дней

0,5% (-), 0,5%

Технобанк,

Отличный (безотзывный)

12 месяцев

1,5% (-), 1,5%

Франсабанк,

Верный расчет плюс (безотзывный)

12 месяцев

2,2% (-), 2,2%

Цептер Банк,

Цептер Аккорд (безотзывный)

1 месяц

1,3% (-), 1,3%

Цептер Банк,

Цептер Этюд (безотзывный)

12 месяцев

2,8% (-), 2,8%

Банк, вклад, срок размещения

Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее (безотзывный) на 12 месяцев

 2,25% (-), 2,25%

Банк ВТБ,

Окно возможностей (безотзывный) на 13 месяцев

 1,9% (-), 1,9%

РРБ Банк,

Infinite (безотзывный) на 12 месяцев

 0,01% (-), 0,01%

Белагропромбанк,

@gro (безотзывный) на 370 дней

1,4% (-), 1,9%

Белагропромбанк,

@gro (безотзывный) на 35 дней

0,4% (-), 0,4%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд (безотзывный) на 12 месяцев

1,55% (-0,25%), 1,3%

Банк БелВЭБ,

Персональный (безотзывный) на 13 месяцев

2,5% (-0,7%), 1,8%

Белинвестбанк,

Личный выбор (безотзывный) на 13 месяцев

1,1% (-0,4%), 0,7%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй (безотзывный) на 12 месяцев

0,6% (-), 0,6%

БТА Банк,

БТА Мини (безотзывный) на 35 дней

0,6% (-), 0,6%

БТА Банк,

БТА Рекордный (безотзывный) на 12 месяцев

2,5% (-0,8%), 1,7%

Банк Решение,

Online-решение (безотзывный) на 12 месяцев

2,5% (-0,6%), 1,9%

Идея Банк,

Валютный фирменный плюс (безотзывный) на 12 месяцев

1,7% (-), 1,7%

Банк Дабрабыт,

Шчодры (безотзывный) на 12 месяцев

1% (-), 1%

МТБанк,

Актуальный (безотзывный) на 12 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Паритетбанк,

Стабильный доход (безотзывный) на 12 месяцев

1,8% (-0,2%), 1,6%

Приорбанк,

Выше.net (отзывный) на 12 месяцев

0,1% (-), 0,1%

Технобанк,

е-Спринт (отзывный) на 35 дней

0,5% (-), 0,5%

Технобанк,

Отличный (безотзывный) на 12 месяцев

1,5% (-), 1,5%

Франсабанк,

Верный расчет плюс (безотзывный) на 12 месяцев

2,2% (-), 2,2%

Цептер Банк,

Цептер Аккорд (безотзывный) на 1 месяц

1,3% (-), 1,3%

Цептер Банк,

Цептер Этюд (безотзывный) на 12 месяцев

2,8% (-), 2,8%

Вклады в евро


В сегменте евро ставки не настолько подвижны, как в сегменте доллара, но радостных новостей также нет. Ставки никто не увеличивал, снижение составило от 0,2 до 1% годовых.

Самая высокая ставка по вкладу на год — 1,8% годовых, самая высокая по вкладу на месяц — 0,7% годовых (оба депозита в Цептер Банке).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее (безотзывный)

 12 месяцев 0,3% (-), 0,3%

Белагропромбанк,

@gro (безотзывный)

370 дней

1,1% (-), 1,1%

Белагропромбанк,

@gro (безотзывный)

35 дней

0,2% (-), 0,2%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд (безотзывный)

12 месяцев

0,8% (-), 0,8%

Банк БелВЭБ,

Персональный (безотзывный)

13 месяцев

1% (-), 1%

Белинвестбанк,

Личный выбор (безотзывный)

13 месяцев

0,1% (-), 0,1%

БТА Банк,

БТА Мини (безотзывный)

35 дней

0,3% (-0,2%), 0,1%

БТА Банк,

БТА Рекордный (безотзывный)

12 месяцев

0,9% (-0,3%), 0,6%

Банк Решение,

«Online-решение» (безотзывный)

13 месяцев

1,8% (-0,5%), 1,3%

Банк ВТБ,

Окно возможностей (безотзывный)

13 месяцев

0,01% (-), 0,01%

Идея Банк,

Валютный фирменный плюс (безотзывный)

12 месяцев

1,2% (-), 1,2%

Банк Дабрабыт,

Шчодры (безотзывный)

12 месяцев

0,1% (-), 0,1%

МТБанк,

Актуальный (безотзывный)

12 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Паритетбанк,

Стабильный доход (безотзывный)

12 месяцев

1,0% (-0,5%), 0,5%

Приорбанк,

Выше.net (отзывный)

12 месяцев

0,1% (-), 0,1%

РРБ Банк,

Infinite (безотзывный)

12 месяцев

0,01% (-), 0,01%

Технобанк,

е-Спринт (отзывный)

35 дней

0,3% (-), 0,3%

Технобанк,

Отличный (безотзывный)

12 месяцев

0,7% (-), 0,7%

Франсабанк,

Верный расчет (безотзывный)

12 месяцев

2% (-1%), 1%

Цептер Банк,

Цептер Аккорд (безотзывный)

1 месяц

0,7% (-), 0,7%

Цептер Банк,

Цептер Этюд (безотзывный)

12 месяцев

1,8% (-), 1,8%

Банк, вклад, срок размещения

Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее (безотзывный) на 12 месяцев

 0,3% (-), 0,3%

Белагропромбанк,

@gro (безотзывный) на 370 дней

1,1% (-), 1,1%

Белагропромбанк,

@gro (безотзывный) на 35 дней

0,2% (-), 0,2%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд (безотзывный) на 12 месяцев

0,8% (-), 0,8%

Банк БелВЭБ,

Персональный (безотзывный) на 13 месяцев

1% (-), 1%

Белинвестбанк,

Личный выбор (безотзывный) на 13 месяцев

0,1% (-), 0,1%

БТА Банк,

БТА Мини (безотзывный) на 35 дней

0,3% (-0,2%), 0,1%

БТА Банк,

БТА Рекордный (безотзывный) на 12 месяцев

0,9% (-0,3%), 0,6%

Банк Решение,

«Online-решение» (безотзывный) на 13 месяцев

1,8% (-0,5%), 1,3%

Банк ВТБ,

Окно возможностей (безотзывный) на 13 месяцев

0,01% (-), 0,01%

Идея Банк,

Валютный фирменный плюс (безотзывный) на 12 месяцев

1,2% (-), 1,2%

Банк Дабрабыт,

Шчодры (безотзывный) на 12 месяцев

0,1% (-), 0,1%

МТБанк,

Актуальный (безотзывный) на 12 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Паритетбанк,

Стабильный доход (безотзывный) на 12 месяцев

1,0% (-0,5%), 0,5%

Приорбанк,

Выше.net (отзывный) на 12 месяцев

0,1% (-), 0,1%

РРБ Банк,

Infinite (безотзывный) на 12 месяцев

0,01% (-), 0,01%

Технобанк,

е-Спринт (отзывный) на 35 дней

0,3% (-), 0,3%

Технобанк,

Отличный (безотзывный) на 12 месяцев

0,7% (-), 0,7%

Франсабанк,

Верный расчет (безотзывный) на 12 месяцев

2% (-1%), 1%

Цептер Банк,

Цептер Аккорд (безотзывный) на 1 месяц

0,7% (-), 0,7%

Цептер Банк,

Цептер Этюд (безотзывный) на 12 месяцев

1,8% (-), 1,8%

Вклады в российских рублях


В сегменте российского рубля настроение банков практически такое же, как и по отношению к евро и доллару. Напомним, что в прошлом году в этот же период времени, несмотря на падение ставок по долларовым и евро-депозитам, рубль крепко стоял на ногах и ставки были неподвижны практически во всех банках. В этом же ноябре ставку поднял только один банк (Банк БелВЭБ, на 0,5% годовых). В остальных банках ставки или не изменились, или снились (от 0,2 до 1% годовых).

Самая высокая ставка по вкладу на год — 7% годовых (Банк БелВЭБ), самая высокая по вкладу на месяц — 2,75% годовых (Белагропромбанк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня

РРБ Банк,

Безотзывный на 395 дней

 13 месяцев 6% (-), 6%

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее (безотзывный)

 12 месяцев 6,4% (-0,4%), 6%

Банк ВТБ,

Окно возможностей (безотзывный)

 13 месяцев 5,4% (-), 5,4%

Белагропромбанк,

@gro (безотзывный)

370 дней

5,5% (-), 5,5%

Белагропромбанк,

@gro (безотзывный)

35 дней

2,75% (-), 2,75%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд (безотзывный)

12 месяцев

5,5% (-0,5%), 5%

Банк БелВЭБ,

Персональный (безотзывный)

12 месяцев

6,5% (+0,5%), 7%

Белинвестбанк,

Личный выбор (безотзывный)

13 месяцев

6% (-), 6%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй (безотзывный)

12 месяцев

4,5% (-), 4,5%

БТА Банк,

БТА Рекордный (безотзывный)

12 месяцев

6,4% (-0,4%), 6%

Банк Решение,

Формула успеха (безотзывный)

13 месяцев

7,55% (-0,55%), 7%

Банк Дабрабыт,

Шчодры (безотзывный)

13 месяцев

4% (-), 4%

Паритетбанк,

Стабильный доход (безотзывный)

12 месяцев

6,2% (-0,2%), 6%

Приорбанк,

Пять звёзд (отзывный)

12 месяцев

4% (-1%), 3%

Технобанк,

Отличный (безотзывный)

12 месяцев

5,3% (-), 5,3%

Франсабанк,

Верный расчет (безотзывный)

12 месяцев

5,8% (-), 5,8%

Цептер Банк,

Цептер Этюд (безотзывный)

12 месяцев

6,5% (-0,3), 6,2%

Банк, вклад, срок размещения

Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня

РРБ Банк,

Безотзывный на 395 дней

 6% (-), 6%

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее (безотзывный) на 12 месяцев

 6,4% (-0,4%), 6%

Банк ВТБ,

Окно возможностей (безотзывный) на 13 месяцев

 5,4% (-), 5,4%

Белагропромбанк,

@gro (безотзывный) на 370 дней

5,5% (-), 5,5%

Белагропромбанк,

@gro (безотзывный) на 35 дней

2,75% (-), 2,75%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд (безотзывный) на 12 месяцев

5,5% (-0,5%), 5%

Банк БелВЭБ,

Персональный (безотзывный) на 12 месяцев

6,5% (+0,5%), 7%

Белинвестбанк,

Личный выбор (безотзывный) на 13 месяцев

6% (-), 6%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй (безотзывный) на 12 месяцев

4,5% (-), 4,5%

БТА Банк,

БТА Рекордный (безотзывный) на 12 месяцев

6,4% (-0,4%), 6%

Банк Решение,

Формула успеха (безотзывный) на 13 месяцев

7,55% (-0,55%), 7%

Банк Дабрабыт,

Шчодры (безотзывный) на 13 месяцев

4% (-), 4%

Паритетбанк,

Стабильный доход (безотзывный) на 12 месяцев

6,2% (-0,2%), 6%

Приорбанк,

Пять звёзд (отзывный) на 12 месяцев

4% (-1%), 3%

Технобанк,

Отличный (безотзывный) на 12 месяцев

5,3% (-), 5,3%

Франсабанк,

Верный расчет (безотзывный) на 12 месяцев

5,8% (-), 5,8%

Цептер Банк,

Цептер Этюд (безотзывный) на 12 месяцев

6,5% (-0,3), 6,2%

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