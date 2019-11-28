Что осталось вкладчикам после 5 месяцев снижения ставок по «длинным» вкладам в валюте

Ставки по коротким депозитам в иностранной валюте медленно, но уверенно, снижаются уже пятый месяц подряд. И если раньше снижали ставки в основном по долларовым вкладам и вкладам в евро, то в ноябре присоединились и российские рубли. FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com изучили нынешние ставки и выбрал самые выгодные предложения в каждом из банков.
Вклады в долларах
В долларовом сегменте ставки снизили шесть банков, при этом снижение ставок не превысило 1% годовых.
Самая высокая ставка по вкладу на год — по-прежнему 2,8% годовых, самая высокая по вкладу на месяц — 1,3% годовых (оба депозита в Цептер Банке).
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее (безотзывный)
12 месяцев
2,25% (-), 2,25%
Банк ВТБ,
Окно возможностей (безотзывный)
13 месяцев
1,9% (-), 1,9%
РРБ Банк,
Infinite (безотзывный)
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Белагропромбанк,
@gro (безотзывный)
370 дней
1,4% (-), 1,9%
Белагропромбанк,
@gro (безотзывный)
35 дней
0,4% (-), 0,4%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд (безотзывный)
12 месяцев
1,55% (-0,25%), 1,3%
Банк БелВЭБ,
Персональный (безотзывный)
13 месяцев
2,5% (-0,7%), 1,8%
Белинвестбанк,
Личный выбор (безотзывный)
13 месяцев
1,1% (-0,4%), 0,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй (безотзывный)
12 месяцев
0,6% (-), 0,6%
БТА Банк,
БТА Мини (безотзывный)
35 дней
0,6% (-), 0,6%
БТА Банк,
БТА Рекордный (безотзывный)
12 месяцев
2,5% (-0,8%), 1,7%
Банк Решение,
Online-решение (безотзывный)
12 месяцев
2,5% (-0,6%), 1,9%
Идея Банк,
Валютный фирменный плюс (безотзывный)
12 месяцев
1,7% (-), 1,7%
Банк Дабрабыт,
Шчодры (безотзывный)
12 месяцев
1% (-), 1%
МТБанк,
Актуальный (безотзывный)
12 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Паритетбанк,
Стабильный доход (безотзывный)
12 месяцев
1,8% (-0,2%), 1,6%
Приорбанк,
Выше.net (отзывный)
12 месяцев
0,1% (-), 0,1%
Технобанк,
е-Спринт (отзывный)
35 дней
0,5% (-), 0,5%
Технобанк,
Отличный (безотзывный)
12 месяцев
1,5% (-), 1,5%
Франсабанк,
Верный расчет плюс (безотзывный)
12 месяцев
2,2% (-), 2,2%
Цептер Банк,
Цептер Аккорд (безотзывный)
1 месяц
1,3% (-), 1,3%
Цептер Банк,
Цептер Этюд (безотзывный)
12 месяцев
2,8% (-), 2,8%
Банк, вклад, срок размещения
Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее (безотзывный) на 12 месяцев
2,25% (-), 2,25%
Банк ВТБ,
Окно возможностей (безотзывный) на 13 месяцев
1,9% (-), 1,9%
РРБ Банк,
Infinite (безотзывный) на 12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Белагропромбанк,
@gro (безотзывный) на 370 дней
1,4% (-), 1,9%
Белагропромбанк,
@gro (безотзывный) на 35 дней
0,4% (-), 0,4%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд (безотзывный) на 12 месяцев
1,55% (-0,25%), 1,3%
Банк БелВЭБ,
Персональный (безотзывный) на 13 месяцев
2,5% (-0,7%), 1,8%
Белинвестбанк,
Личный выбор (безотзывный) на 13 месяцев
1,1% (-0,4%), 0,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй (безотзывный) на 12 месяцев
0,6% (-), 0,6%
БТА Банк,
БТА Мини (безотзывный) на 35 дней
0,6% (-), 0,6%
БТА Банк,
БТА Рекордный (безотзывный) на 12 месяцев
2,5% (-0,8%), 1,7%
Банк Решение,
Online-решение (безотзывный) на 12 месяцев
2,5% (-0,6%), 1,9%
Идея Банк,
Валютный фирменный плюс (безотзывный) на 12 месяцев
1,7% (-), 1,7%
Банк Дабрабыт,
Шчодры (безотзывный) на 12 месяцев
1% (-), 1%
МТБанк,
Актуальный (безотзывный) на 12 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Паритетбанк,
Стабильный доход (безотзывный) на 12 месяцев
1,8% (-0,2%), 1,6%
Приорбанк,
Выше.net (отзывный) на 12 месяцев
0,1% (-), 0,1%
Технобанк,
е-Спринт (отзывный) на 35 дней
0,5% (-), 0,5%
Технобанк,
Отличный (безотзывный) на 12 месяцев
1,5% (-), 1,5%
Франсабанк,
Верный расчет плюс (безотзывный) на 12 месяцев
2,2% (-), 2,2%
Цептер Банк,
Цептер Аккорд (безотзывный) на 1 месяц
1,3% (-), 1,3%
Цептер Банк,
Цептер Этюд (безотзывный) на 12 месяцев
2,8% (-), 2,8%
Вклады в евро
В сегменте евро ставки не настолько подвижны, как в сегменте доллара, но радостных новостей также нет. Ставки никто не увеличивал, снижение составило от 0,2 до 1% годовых.
Самая высокая ставка по вкладу на год — 1,8% годовых, самая высокая по вкладу на месяц — 0,7% годовых (оба депозита в Цептер Банке).
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее (безотзывный)
12 месяцев
0,3% (-), 0,3%
Белагропромбанк,
@gro (безотзывный)
370 дней
1,1% (-), 1,1%
Белагропромбанк,
@gro (безотзывный)
35 дней
0,2% (-), 0,2%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд (безотзывный)
12 месяцев
0,8% (-), 0,8%
Банк БелВЭБ,
Персональный (безотзывный)
13 месяцев
1% (-), 1%
Белинвестбанк,
Личный выбор (безотзывный)
13 месяцев
0,1% (-), 0,1%
БТА Банк,
БТА Мини (безотзывный)
35 дней
0,3% (-0,2%), 0,1%
БТА Банк,
БТА Рекордный (безотзывный)
12 месяцев
0,9% (-0,3%), 0,6%
Банк Решение,
«Online-решение» (безотзывный)
13 месяцев
1,8% (-0,5%), 1,3%
Банк ВТБ,
Окно возможностей (безотзывный)
13 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Идея Банк,
Валютный фирменный плюс (безотзывный)
12 месяцев
1,2% (-), 1,2%
Банк Дабрабыт,
Шчодры (безотзывный)
12 месяцев
0,1% (-), 0,1%
МТБанк,
Актуальный (безотзывный)
12 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Паритетбанк,
Стабильный доход (безотзывный)
12 месяцев
1,0% (-0,5%), 0,5%
Приорбанк,
Выше.net (отзывный)
12 месяцев
0,1% (-), 0,1%
РРБ Банк,
Infinite (безотзывный)
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Технобанк,
е-Спринт (отзывный)
35 дней
0,3% (-), 0,3%
Технобанк,
Отличный (безотзывный)
12 месяцев
0,7% (-), 0,7%
Франсабанк,
Верный расчет (безотзывный)
12 месяцев
2% (-1%), 1%
Цептер Банк,
Цептер Аккорд (безотзывный)
1 месяц
0,7% (-), 0,7%
Цептер Банк,
Цептер Этюд (безотзывный)
12 месяцев
1,8% (-), 1,8%
Банк, вклад, срок размещения
Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее (безотзывный) на 12 месяцев
0,3% (-), 0,3%
Белагропромбанк,
@gro (безотзывный) на 370 дней
1,1% (-), 1,1%
Белагропромбанк,
@gro (безотзывный) на 35 дней
0,2% (-), 0,2%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд (безотзывный) на 12 месяцев
0,8% (-), 0,8%
Банк БелВЭБ,
Персональный (безотзывный) на 13 месяцев
1% (-), 1%
Белинвестбанк,
Личный выбор (безотзывный) на 13 месяцев
0,1% (-), 0,1%
БТА Банк,
БТА Мини (безотзывный) на 35 дней
0,3% (-0,2%), 0,1%
БТА Банк,
БТА Рекордный (безотзывный) на 12 месяцев
0,9% (-0,3%), 0,6%
Банк Решение,
«Online-решение» (безотзывный) на 13 месяцев
1,8% (-0,5%), 1,3%
Банк ВТБ,
Окно возможностей (безотзывный) на 13 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Идея Банк,
Валютный фирменный плюс (безотзывный) на 12 месяцев
1,2% (-), 1,2%
Банк Дабрабыт,
Шчодры (безотзывный) на 12 месяцев
0,1% (-), 0,1%
МТБанк,
Актуальный (безотзывный) на 12 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Паритетбанк,
Стабильный доход (безотзывный) на 12 месяцев
1,0% (-0,5%), 0,5%
Приорбанк,
Выше.net (отзывный) на 12 месяцев
0,1% (-), 0,1%
РРБ Банк,
Infinite (безотзывный) на 12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Технобанк,
е-Спринт (отзывный) на 35 дней
0,3% (-), 0,3%
Технобанк,
Отличный (безотзывный) на 12 месяцев
0,7% (-), 0,7%
Франсабанк,
Верный расчет (безотзывный) на 12 месяцев
2% (-1%), 1%
Цептер Банк,
Цептер Аккорд (безотзывный) на 1 месяц
0,7% (-), 0,7%
Цептер Банк,
Цептер Этюд (безотзывный) на 12 месяцев
1,8% (-), 1,8%
Вклады в российских рублях
В сегменте российского рубля настроение банков практически такое же, как и по отношению к евро и доллару. Напомним, что в прошлом году в этот же период времени, несмотря на падение ставок по долларовым и евро-депозитам, рубль крепко стоял на ногах и ставки были неподвижны практически во всех банках. В этом же ноябре ставку поднял только один банк (Банк БелВЭБ, на 0,5% годовых). В остальных банках ставки или не изменились, или снились (от 0,2 до 1% годовых).
Самая высокая ставка по вкладу на год — 7% годовых (Банк БелВЭБ), самая высокая по вкладу на месяц — 2,75% годовых (Белагропромбанк).
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня
РРБ Банк,
Безотзывный на 395 дней
13 месяцев
6% (-), 6%
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее (безотзывный)
12 месяцев
6,4% (-0,4%), 6%
Банк ВТБ,
Окно возможностей (безотзывный)
13 месяцев
5,4% (-), 5,4%
Белагропромбанк,
@gro (безотзывный)
370 дней
5,5% (-), 5,5%
Белагропромбанк,
@gro (безотзывный)
35 дней
2,75% (-), 2,75%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд (безотзывный)
12 месяцев
5,5% (-0,5%), 5%
Банк БелВЭБ,
Персональный (безотзывный)
12 месяцев
6,5% (+0,5%), 7%
Белинвестбанк,
Личный выбор (безотзывный)
13 месяцев
6% (-), 6%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй (безотзывный)
12 месяцев
4,5% (-), 4,5%
БТА Банк,
БТА Рекордный (безотзывный)
12 месяцев
6,4% (-0,4%), 6%
Банк Решение,
Формула успеха (безотзывный)
13 месяцев
7,55% (-0,55%), 7%
Банк Дабрабыт,
Шчодры (безотзывный)
13 месяцев
4% (-), 4%
Паритетбанк,
Стабильный доход (безотзывный)
12 месяцев
6,2% (-0,2%), 6%
Приорбанк,
Пять звёзд (отзывный)
12 месяцев
4% (-1%), 3%
Технобанк,
Отличный (безотзывный)
12 месяцев
5,3% (-), 5,3%
Франсабанк,
Верный расчет (безотзывный)
12 месяцев
5,8% (-), 5,8%
Цептер Банк,
Цептер Этюд (безотзывный)
12 месяцев
6,5% (-0,3), 6,2%
Банк, вклад, срок размещения
Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня
РРБ Банк,
Безотзывный на 395 дней
6% (-), 6%
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее (безотзывный) на 12 месяцев
6,4% (-0,4%), 6%
Банк ВТБ,
Окно возможностей (безотзывный) на 13 месяцев
5,4% (-), 5,4%
Белагропромбанк,
@gro (безотзывный) на 370 дней
5,5% (-), 5,5%
Белагропромбанк,
@gro (безотзывный) на 35 дней
2,75% (-), 2,75%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд (безотзывный) на 12 месяцев
5,5% (-0,5%), 5%
Банк БелВЭБ,
Персональный (безотзывный) на 12 месяцев
6,5% (+0,5%), 7%
Белинвестбанк,
Личный выбор (безотзывный) на 13 месяцев
6% (-), 6%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй (безотзывный) на 12 месяцев
4,5% (-), 4,5%
БТА Банк,
БТА Рекордный (безотзывный) на 12 месяцев
6,4% (-0,4%), 6%
Банк Решение,
Формула успеха (безотзывный) на 13 месяцев
7,55% (-0,55%), 7%
Банк Дабрабыт,
Шчодры (безотзывный) на 13 месяцев
4% (-), 4%
Паритетбанк,
Стабильный доход (безотзывный) на 12 месяцев
6,2% (-0,2%), 6%
Приорбанк,
Пять звёзд (отзывный) на 12 месяцев
4% (-1%), 3%
Технобанк,
Отличный (безотзывный) на 12 месяцев
5,3% (-), 5,3%
Франсабанк,
Верный расчет (безотзывный) на 12 месяцев
5,8% (-), 5,8%
Цептер Банк,
Цептер Этюд (безотзывный) на 12 месяцев
6,5% (-0,3), 6,2%
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