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Делаем декор к Новому году из старых банок. Три лайфхака

29.11.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Приготовили оливье, а стеклянные банки от огурцов и горошка остались? Можно их сдать на переработку, выбросив в специальные контейнеры или отнести в пункты заготовки вторсырья, а можно уменьшить количество мусора и создать уютную праздничную атмосферу с новогодними украшениями. В рамках проекта «Вторая жизнь» вместе с «Цель99» предлагаем вам три несложных лайфхака, как сделать из стеклянных банок интересный декор для дома.

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В рамках проекта «Вторая жизнь» вместе с «Цель99» предлагаем вам три несложных лайфхака, как сделать новогодний декор из ненужных банок. *Партнерский материал
 
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