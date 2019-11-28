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Заико: Лукашенко гарантии нафиг не нужны. Другое дело – гарантии безопасности его детям

29.11.2019 08:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Повлияет ли законопроект о гарантиях для экс-президента Беларуси на намерения Александра Лукашенко оставаться у власти?

Депутат Анна Канопацкая предложила принять закон о гарантиях для экс-президента Беларуси, который бы обеспечил ему пожизненную охрану, медобслуживание, пенсию в размере 75% от зарплаты президента, возможность иметь штат помощников, закрепление одной из резиденций главы государства.

Своевременна ли такая инициатива и стоит ли придать ей форму закона?


«Такой закон в Беларуси должен быть»


Председатель Партии БНФ Григорий Костусев в комментарии UDF.BY отметил, что относится к озвученному предложению скептически.

«Калі б гэты закон і прапанова Канапацкай спрацавалі станоўча, і Аляксандр Лукашэнка сышоў бы са сваёй пасады без усялякіх эксцэсаў, то я б за гэты закон таксама прагаласаваў дзвюма рукамі. Але, на жаль, пра гэта можна толькі марыць, – сказал Костусев.

Политик отметил, что подобных предложений о гарантиях экс-президенту за время нахождения Лукашенко на посту руководителя страны была уйма. Но ни одно из них он не воспринял.

Председатель Партии БНФ считает, что и в этот раз отношение к инициативе со стороны Лукашенко будет прежним.

«Думаю, Лукашэнка намераны заставацца пры ўладзе, пакуль гэта будзе яму дазваляць здароўе», – сказал Костусев.

Если абстрагироваться от персоны нынешнего руководителя страны, то стоит ли принимать закон, содержащие перечисленные гарантии для экс-президента? Председатель Партии БНФ ответил утвердительно.

«У любой дзяржаве павінен быць закон для гарантавання бяспекі былым кіраўнікам. Справа ў тым, што яны валодаюць сакрэтнымі дадзенымі гэтай дзяржавы. Таму гэта нармальная з’ява, што краіна павінна забяспечыць былому кіраўніку бяспеку і прыстойнае існаванне. Такі закон павінен быць і ў Беларусі», – отметил Костусев.


«Что Лукашенко сам не может купить два или три замка?»


Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии UDF.BY отметил, что инициатива Анны Канопацкой на сегодня не актуальна.

«Во-первых, Александр Григорьевич будет баллотироваться на следующий срок, о чем уже объявил. А тут появляется симпатичная девушка, которая побыла депутатом, и говорит ему: товарищ президент, уходите, вам будет 3,5 тысячи долларов пенсия, вы будете жить в резиденции и вам будет хорошо. Лукашенко, как говорят на ученых советах, это нафиг не нужно», – уверен Заико.

Он пояснил:

«Посмотрите на бывшего президента СССР Михаила Горбачева: у него виллы в Германии. Чем наш президент хуже? Что Александр Григорьевич сам не может купить два или три замка где-нибудь в Эмиратах?»


Руководитель аналитического центра «Стратегия» считает, что действующего руководителя страны больше бы заинтересовало другое предложение.

«Гораздо интереснее было бы некое заявление от лидеров оппозиции о гарантиях безопасности его детям. Это действительно могло бы оказать определенное влияние. И пускай бы Анна Канопацкая предложила гарантии не только президенту, но и председателю Центризбиркома, и другим – что спустя время им тоже ничего не будет», – сказал Заико.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» считает, что закон о гарантиях экс-президенту, даже если бы он был принят, вряд ли бы выполнялся в будущем.

«В стране будет смещение одной группы элиты другой группой. И там никакие законы и гарантии не помогут. Это женский подход к мужским играм», – полагает Заико.
 
 
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Повлияет ли законопроект о гарантиях для экс-президента Беларуси на намерения Александра Лукашенко оставаться у власти?
 
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