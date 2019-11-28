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В Екатеринбурге убили 9-летнего мальчика из Беларуси
29.11.2019 09:17 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Мальчик был убит в квартире матери в Чкаловском районе, тело было найдено в Ленинском районе города,
Пропажу ребёнка заметила его тетя. В квартире матери прошли обыски.
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Местные СМИ сообщают страшные подробности преступления. Причиной смерти могло стать то, что в рот ребёнка засунули кляп. Версию убийства сектантами выдвинули из-за того, что мальчика предположительно избивали плётками, чтобы “изгнать из него бесов”.
В страшном ритуале мог участвовать отец ребёнка.
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По одной из версий, ребёнок мог стать жертвой секты.
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