В Екатеринбурге убили 9-летнего мальчика из Беларуси

Мальчик был убит в квартире матери в Чкаловском районе, тело было найдено в Ленинском районе города, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Пропажу ребёнка заметила его тетя. В квартире матери прошли обыски.

По данным издания Znak.com, мальчик является гражданином Беларуси.

Местные СМИ сообщают страшные подробности преступления. Причиной смерти могло стать то, что в рот ребёнка засунули кляп. Версию убийства сектантами выдвинули из-за того, что мальчика предположительно избивали плётками, чтобы “изгнать из него бесов”.

В страшном ритуале мог участвовать отец ребёнка.

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