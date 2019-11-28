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В Екатеринбурге убили 9-летнего мальчика из Беларуси

29.11.2019 09:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Екатеринбурге убили 9-летнего мальчика из Беларуси
Фото из открытых источников

Мальчик был убит в квартире матери в Чкаловском районе, тело было найдено в Ленинском районе города, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Пропажу ребёнка заметила его тетя. В квартире матери прошли обыски.

По данным издания Znak.com, мальчик является гражданином Беларуси. 

Местные СМИ сообщают страшные подробности преступления. Причиной смерти могло стать то, что в рот ребёнка засунули кляп. Версию убийства сектантами выдвинули из-за того, что мальчика предположительно избивали плётками, чтобы “изгнать из него бесов”. 

В страшном ритуале мог участвовать отец ребёнка. 

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По одной из версий, ребёнок мог стать жертвой секты.
 
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