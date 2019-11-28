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У Арины Соболенко умер отец
Источник материала: Tut.by
Умер отец первой ракетки Беларуси Арины Соболенко Сергей Соболенко. Мужчине еще не было и 45 лет. Как сообщили источники SPORT.TUT.BY, чуть более недели назад он был госпитализирован, а сегодня в 6.10 умер.
Именно отец, бывший хоккейный вратарь, привел Арину в теннис, когда ей было шесть лет.
— В районе 8 лет был период, когда уже не хотела заниматься теннисом, но решила не расстраивать родителей, утаила от них свое желание, — рассказывала нам Арина
В семейном архиве Соболенко есть снимок Сергея с обладателем Кубка Стэнли Николаем Хабибулиным и главным трофеем Национальной хоккейной лиги. Вероятно, он был сделан во время визита российского вратаря в Минск в 2004 году после завершения победного для его команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» сезона.
— Насколько знаю, до 19 лет папа выступал на профессиональном уровне, а потом — только по любителям. Ушел в бизнес, — говорила Арина в 2017-м. — Папа хорошо понимает, что происходит в моей жизни, и поддерживает, как может. А мама Юлия — вот она неспортивный человек: очень женственная и может согреть теплыми словами, когда я в этом нуждаюсь. «Не переживай, ты у меня умничка», — скажет, и сразу становится легче.
Редакция портала выражает соболезнования Арине Соболенко и ее родственникам.
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Как сообщили источники SPORT.TUT.BY, чуть более недели назад он был госпитализирован, а сегодня в 6.10 умер.
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