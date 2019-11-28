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С 2021 года в белорусских общепитах запретят пластиковую посуду

29.11.2019 09:14 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С 2021 года в белорусских общепитах запретят пластиковую посуду

Министерство антимонопольного регулирования Беларуси анонсировало решение о запрете с 1 января 2021 года использование и продажу в объектах общественного питания пластиковой посуды.

В ближайшее время в Беларуси должны составить список одноразовой пластиковой посуды, которая будет запрещена в заведениях общественного питания с 1 января 2021 года. Об этих изменениях говорится в постановлении Совмина №797 от 27 ноября. МАРТ сообщает, что запрет на использование и продажу в общепите одноразовой пластиковой посуды введут в соответствии с перечнем, который должно разработать Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

«Требования документа направлены на сокращение использования в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды: изделий и предметов, предназначенных для сервировки стола, приема и хранения продукции общественного питания и пищевых продуктов, которые по своему функциональному назначению не предназначены для повторного использования в течение их срока службы (срока годности)»,  – сказали в МАРТ.

В настоящее время ведомством проводится анализ рынка посуды в секторе общественного питания в целях подготовки перечня одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой будет запрещена в объектах общественного питания.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования Беларуси анонсировало решение о запрете с 1 января 2021 года использование и продажу в объектах общественного питания...
 
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