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В Петриковском районе в гололед фура вылетела в кювет, а затем в нее врезался Volkswagen
Источник материала: Tut.by
Гололед и невнимательность водителей стали причиной ДТП в Петриковском районе,
Ночью на скользкой дороге фура вылетела в кювет, прицеп перегородил дорогу и в него врезался водитель Volkswagen Passat.
В результате ДТП травмы получила женщина-пассажир.
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В результате ДТП травмы получила женщина-пассажир.
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