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В Петриковском районе в гололед фура вылетела в кювет, а затем в нее врезался Volkswagen

29.11.2019 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гололед и невнимательность водителей стали причиной ДТП в Петриковском районе, сообщает телеграм-канал ЧП Беларусь.


Ночью на скользкой дороге фура вылетела в кювет, прицеп перегородил дорогу и в него врезался водитель Volkswagen Passat.

В результате ДТП травмы получила женщина-пассажир.

 
 
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