Audi провела техническую модернизацию E-Tron: увеличен пробег на одной зарядке

Источник материала: Tut.by

Электрический кроссовер Audi E-Tron дебютировал в прошлом году, но для него уже подготовлена первая порция обновок, направленных на увеличение дальности хода на одной зарядке батареи.





В частности, это минимизация так называемого остаточного тормозного момента (нежелательное трение между диском и колодкой вне фазы торможения), более эффективная работа системы рекуперативного торможения, улучшенное охлаждение компонентов электрической силовой установки, у которой к тому же изменена программа управления. При обычном режиме движения передний электродвигатель отключается и задействуется вновь при необходимости — при резком ускорении. Все эти нововведения достались E-Tron от недавно представленной в Лос-Анджелесе купеобразной версии с приставкой Sportback.





В результате удалось нарастить паспортный запас хода — начальная версия E-Tron 50 Quattro с батареей емкостью 71 кВтч на одной зарядке теперь сможет проезжать 336 км (по циклу WLTP) вместо прежних 300 км, а пробег старшей модификации 55 Quattro с аккумулятором на 95 кВтч увеличен на 25 км (до 436 км).





Одновременно для E-Tron появилась возможность заказать пакет S Line со спортивными настройками пневмоподвески, измененными бамперами, окрашенными в цвет кузова порогами и 20-дюймовыми колесными дисками. Прием заказов на улучшенные E-Tron уже начался — в Европе цены не изменились и по-прежнему начинаются от 69 100 евро.