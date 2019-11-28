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Audi провела техническую модернизацию E-Tron: увеличен пробег на одной зарядке
Источник материала: Tut.by
Электрический кроссовер
В частности, это минимизация так называемого остаточного тормозного момента (нежелательное трение между диском и колодкой вне фазы торможения), более эффективная работа системы рекуперативного торможения, улучшенное охлаждение компонентов электрической силовой установки, у которой к тому же изменена программа управления. При обычном режиме движения передний электродвигатель отключается и задействуется вновь при необходимости — при резком ускорении. Все эти нововведения достались E-Tron от недавно представленной в Лос-Анджелесе
В результате удалось нарастить паспортный запас хода — начальная версия
Одновременно для E-Tron появилась возможность заказать пакет S Line со спортивными настройками пневмоподвески, измененными бамперами, окрашенными в цвет кузова порогами и 20-дюймовыми колесными дисками. Прием заказов на улучшенные E-Tron уже начался — в Европе цены не изменились и по-прежнему начинаются от 69 100 евро.
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Электрический кроссовер Audi E-Tron дебютировал в прошлом году, но для него уже подготовлена первая порция обновок, направленных на увеличение дальности хода на одной...
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