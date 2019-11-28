Бывшего полицейского оправдали по делу о гибели 96 болельщиков «Ливерпуля»

Обвинение было предъявлено Дакенфилду еще в 2016 году. Тогда британский суд присяжных решил, что давка произошла из-за ошибок полиции. Тогда, будучи шефом суперинтендантом, Дакенфилд руководил организацией безопасности на стадионе во время полуфинала Кубка Англии между «Ноттингем Форрест» и «Ливерпулем». Слушания в отношении 75-летнего ветерана полиции длились семь недель.





В сентябре 2012 года комиссия под руководством епископа Ливерпуля Джеймса Джонса отчиталась о расследовании трагедии в «Хиллсборо». Согласно докладу, полиция скрывала факты о халатном исполнении обязанностей и попыталась дискредитировать жертв через СМИ.





В 1989 году на стадионе «Хиллсборо» в результате давки получили травмы 766 человек. На месте погибли 82 человека, а в больнице в тот же день умерли еще 14 болельщиков «Ливерпуля».