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Костусёв передал в Администрацию президента план по укреплению патриотизма
Источник материала: Партизан
Председатель Партии БНФ Григорий Костусёв 28 ноября встречался с заместителем главы Администрации президента Андреем Кунцевичем.
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"Большинство наших предложений связано с активностью той команды, которая делала праздник на столетие БНР. Мы основываемся на том предыдущем опыте, но план охватывает весь год — и День родного языка 21 февраля, и праздник независимости - 25 марта, и юбилей провозглашения Декларации о государственном суверенитете, и столетие Слуцкого восстания, и многое другое. Некоторые из этих мероприятий гражданское общество готово делать без государственной помощи, но нужно, чтобы государство им не мешало. А для многих амбициозных вещей требуется содействие местных властей", — поделился подробностями Костусёв.
Руководитель оппозиционной партии рассчитывает, что власти положительно отреагируют на предоставленный документ. Он вспоминает, что на 2018 год такой план был составлен на шести страницах, и треть из него удалось выполнить. Сейчас план занимает десять страниц. "И если удастся сделать треть из него, то это будет замечательное достижение", — считает Костусёв.
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Председатель Партии БНФ Григорий Костусёв 28 ноября встречался с заместителем главы Администрации президента Андреем Кунцевичем.
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