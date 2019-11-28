Оплатить проезд в Минске банковской карточкой можно будет уже в 2020 году

БЕЛТА. О нововведениях сообщила исполнительный директор БПС-Сбербанка Марина Осиповская на Минском транспортном форуме, передает





Успешная обкатка технологии произошла на трамвайном маршруте №6, который связывает Серебрянку и Зеленый Луг. "Тестирование позволило максимально подготовиться к масштабному запуску системы оплаты проезда бесконтактными банковскими картами. Заодно мы убедились, что технология пользуется большим спросом у пассажиров. Мы готовы к следующему шагу уже в 2020 году", — подчеркнула Осиповская.





Платить можно будет карточкой любого банка. Нововведение будет действовать в автобусах, троллейбусах и трамваях. Стоимость проезда останется такой же, как и при покупке бумажного билета.





Сервис поддерживает платежные системы Visa, Mastercard и БелКарт-Maestro с бесконтактным интерфейсом. Также для расчетов подойдут смартфон, умные часы и другие устройства с поддержкой технологии NFC.





Для оплаты нужно будет поднести карточку к валидатору, дождаться звукового сигнала и текстового сообщения. Изучить историю поездок и расходов, уточнить статус банковской карточки и получить электронный карт-чек можно будет в личном кабинете пассажира на сайте системы Paybycard.





Кстати, на 2020 год в столице планируется запустить еще одну новинку — виртуальные проездные. Их предлагается оформлять на нужное количество поездок. Еще одна новинка — скидки для пассажиров.





Вслед за Минском технологию могут запустить и в регионах.